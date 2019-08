Tarantino es uno de los pocos cineastas de hoy que aman el cine. Todo el cine, y ama hacerlo, se nota que lo disfruta. Había una vez en Hollywood, que desde el título vuelve a jugar con el cuento de hadas (algo notable sobre todo en Bastardos sin gloria, donde ya usó el "Once upon a time..."), es una invitación a comprender por qué tiene ese amor. No solo por la trama (la historia de un actor en decadencia, su amigo y doble de riesgo, y el cruce con el clan Manson y Sharon Tate un poco al azar) sino porque cada secuencia excede el diálogo divertido, la ironía, la violencia o lo sexy para ser, también, una declaración de cariño por los neones, por el momento en el que Hollywood parecía a punto de liberarse definitivamente, incluso con la televisión pisándole los talones. Las actuaciones de Di Caprio, Pitt y Robbie son tan buenas como cabe esperar (también el gran Pacino) y la película requiere pantalla grande.

Título original: Once upon a time in Hollywood, EE.UU., 2019

Duración: 161’

Dirección: Quentin Tarantino

Intérpretes: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Dakota Fanning, Emile Hirsch Calificación: Apta para mayores de 16 años