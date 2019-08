Es difícil que un ser humano con algo de sensibilidad no se conmueva con las películas de mascotas, especialmente si se trata de perros (los amantes de los gatos la tenemos más difícil). Así que Mi amigo Enzo, cuyo título original El arte de correr en la lluvia es mucho mejor, va a conomover. Un perro con la voz de Kevin Costner narra su amistad con un joven corredor de autos y su familia, todos simpáticos pero con tensiones, como corresponde al tema y a la profesión de peligro del protagonista.

Pasan cosas -siempre pasan cosas- y el Can Costner reflexiona al respecto con metáforas tuerca. No está nada mal, aunque parezca irónico el comentario, y solo se reprocha el final a reglamento.

Título original: The art of racing in the rain, EE.UU., 2019.

Duración: 102’.

Dirección: Simon Curtis.

Intérpretes: Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, Kathy Baker, Gary Cole, Kevin Costner.

Calificación: Apta para todo público