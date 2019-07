Más de un transeúnte se sorprendió al ver hoy colgado en el frente del prestigioso Museo de Arte Latinoaméricano de Buenos Aires un gigante cartel que dice Erlich Propiedades Vende.

"Excepcional propiedad", asegura el aviso y detalla las características 7455 metros cuadrados, apto todo destino, 3 salas de exhibición, cine, auditorio, biblioteca, tienda, bar, terraza en 218 metros cuadrados, parking y piscina climatizada.

Pero lo más sorprendente y que dejó atónitos a todo los que pasaron por Figueroa Alcorta, era que la venta de la propiedad incluye las 680 obras de arte y hasta el anuncio detalla (Tarsila, Frida, Diego, etc).

Hasta la cuenta de Instagram de Eduardo Costantini (@eduardocostantini), el dueño del Malba, lo confirmaba. "Malba se vende, luego de 18 años de existencia". Imposible no preguntarse qué le pasó a Eduardo Costantini qué decidió vender el Malba, justo un museo que creó en plena crisis del 2001.

El cartel de Erlich Propiedades remite al número +5411808 6500, por si quedara alguna duda de su autenticidad. Basta con llamar para descubrir que es el teléfono del Museo Malba y que el cartel es otra intervención impactante del artista Leandro Erlich que el jueves inaugura una muestra.

No es la primera vez que este artista hace una intervención llamativa, Erlich hizo desaparecer la punta del Obelisco en 2015 y la trasladó a la explanada del museo. La clave de este efecto se develará en dos días con su muestra Liminal.

Mientras miraban el cartel, muchos se preguntaban, cuánto podría llegar a valer el Malba. Costantini lo respondió a La Nación: "el precio del Malba con sus obras rondaría los U$S300 millones". Ante la pregunta si lo vendería, no dudó: "No, me muero".