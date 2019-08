El cineasta Steven Soderbergh quien este año ya lleva dos nuevas películas en su filmografía ("High Flying Bird" y "The Laundromat"), anunció que ya está rodando una nueva película que bajo el título de "Let Them Talk" es encabezada por Meryl Streep y Gemma Chan.

El sitio especializado The Playlist, citado por Europa Press, reveló que el próximo proyecto de Soderbergh se está rodando con la nueva cámara digital RED Komodo Dragon que David Fincher también utilizará para su película para Netflix "Monk", protagonizada por Gary Oldman.

Mientras avanza con ese rodaje, el autor de "Sexo, mentiras y video" y de dos filmes acerca de Ernesto "Che" Guevara, entre otros de una vasta producción, llevará "The Laundromat" a la 76ta. Mostra de Cine de Venecia.

La película cuyo reparto lideran Meryl Streep, Antonio Banderas y Gary Oldman, cuenta la investigación periodística acerca de los llamados Panamá Papers, revelados en 2017.