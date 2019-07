Stevie Wonder anunció durante un concierto en Londres que en septiembre recibirá un trasplante de riñón, y ya tiene un donante. Así lo informó a su audiencia luego de interpretar su hit "Superstition" en el festival British Summer Time, que se realiza en Hyde Park. "Estoy bien, estoy bien, todo bien. Tengo un donante y todo está bien. Quiero que lo sepan. He venido aquí para darles mi amor y darles las gracias por su amor. Los quiero y que Dios los bendiga", dijo. El artista, de 69 años, aclaró que realizaba dicho anuncio para evitar "rumores".

Multinstrumentista y ciego desde muy pequeño, Stevie Wonder alcanzó la fama con apenas 12 años al convertirse en la década del 60 en una de las joyas del sellos discográfico Motown. En la década del 70, el músico amplió sus horizontes musicales al abandonar esa compañía y experimentar nuevos sonidos desde sus sintetizadores con discos como "Talking book", "Innervisions" o "Songs in the key of my life" .