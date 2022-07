Stranger Things terminó su cuarta temporada y se posicionó como una de las series más vistas de Netflix. Con una producción y una trama mucho más elaborada que en las anteriores, se espera que su ya confirmada quinta parte tenga aún más para ofrecer. Incluso, algunos detalles ya salieron a la luz.

Los condimentos principales de la serie se pueden esperar: un soundtrack que apela a la nostalgia de sus espectadores, la estética ochentosa, historias de amor entre sus personajes, y por supuesto muchos aspectos de ciencia ficción provenientes del Upside Down.

Con unos impactantes últimos momentos, la serie dejó a sus seguidores con sed de más y esta vez sus creadores, Matt y Ross Duffer conocidos como los Hermanos Duffer, alimentaron la expectativa. En el podcast Happy Sad Confused (a través de The Wrap) adelantaron con qué nos vamos a encontrar.

Esperada para 2024, la quinta temporada de Stranger Things avanzará un poco más en el tiempo y el elenco estará más maduro. Para la próxima, cambiarán las longitudes de los episodios y el ritmo en que se darán los eventos más importantes. Según aclararon los Duffer, moverán las cosas bastante rápido en esta parte que será el cierre para las aventuras de los adolescentes en Hawkins.

Algunos rumores indican que el personaje de Will, que quedó un poco relegado en los últimos episodios, tendrá un rol más protagónico, ya que tiene cierta conexión con Vecna. También, que volverán a su sitio original, Hawkins, en vez de pasear por California o incluso Rusia.

Stranger Things temporada 5

Lo concreto es lo que los creadores adelantaron sobre el desenlace de la historia: "Esperaría que el final fuera de al menos dos horas", dijo Matt Duffer. Algo similar a lo que ocurrió con esta temporada, que tuvo capítulos de alrededor de 120 minutos.

Los tiempos serán más rápidos. En la temporada pasada, además de la lucha contra Vecna podíamos ver algunas cosas cotidianas de la vida de los protagonistas. Sus adaptaciones en el colegio, la relación con sus compañeros y hasta de quién están enamorados. "Nada de eso obviamente va a ocurrir en los dos primeros episodios de la temporada 5". Parece que la trama irá directo al grano.

"No sé si va a ir a 100 millas por hora al comienzo de 5, pero se va a mover bastante rápido", aseguró Duffer. En ese sentido, adelantó que "los personajes ya van a estar en acción, ya van a tener un gol y un impulso, y eso va a durar al menos un par de horas y hacer que esta temporada se sienta realmente diferente".

"Estoy seguro de que el cierre será mucho más largo, será 'Return of the King' con, como ocho finales", comentó. Sin embargo, hizo una aclaración para no alimentar la esperanza de nadie: "no confiaría en una palabra que sale de mi boca".