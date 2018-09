Acusada es la última película "grande" argentina de la temporadita (en duración) de estrenos nacionales. Y es, como decimos cuando algo nos satisface pero no nos entusiasma, un filme que "está bien" (si oyen a un crítico decir "está bien", ahora ya saben). No porque carezca de atractivos, por cierto. Lali Espósito logra sostener todos los planos en los que aparece y provee la ambigüedad necesaria para su personaje; Daniel Fanego es, como cualquiera puede notarlo, un genio del cine, y la trama mantiene el interés aunque su suspenso, por momentos -allí donde quiere ser un estudio de caracteres más que un thriller, cuando el segundo puede proveer lo primero- se resiente. Incluso cuando hay algo de trazo grueso (el episódico personaje de Gael García Bernal), Acusada se sostiene de modo sólido hasta el final y mantiene el interés en el personaje protagónico. No es poco y está bien.

Título original: Ídem, Argentina, 2018. Duración: 114’. Dirección: Gonzalo Tobal. Intérpretes: Lali Espósito, Leonardo Sbaraglia, Inés Estévez, Daniel Fanego. Calificación: Apta para mayores de 16 años.