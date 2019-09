El próximo seis de octubre, una compañía digital lanzará su primer contenido original para dispositivos móviles. Es una serie sobre el fin del mundo y sobre encontrar personas para sobrellevarlo -o resolverlo-, consta de seis episodios, es interactiva -los usuarios deberán tomar decisiones cruciales con pocos segundos de margen para poder seguir adelante con la historia- y se espera que impacte en la cantidad de usuarios de esa plataforma. Que no, no es ninguna de las empresas de video on demand o streaming musical. No, el contenido se llama Swipe Night y estará disponible en Tinder.

Como muchos saben -y muchos más, intuyen- Tinder es una red social de encuentros de pareja y, seamos sinceros, en general sexuales. Tiene presencia en casi todo el mundo y se basa en revisar perfiles en tiempo real y contactarse con ellos. Es, de hecho, un enorme negocio. Pero como todo el universo sabe, monetizar las redes sociales es un problema gigante ( Twitter conoce perfectamente este asunto). La producción de contenidos podría permitir aumentar la cantidad de usuarios y, como corresponde, las probabilidades de que la publicidad que pueda incluir la aplicación sostenga el negocio. Tinder, disponible en cuarenta idiomas, tiene dos posibilidades de acceso: la gratuita y la paga; e incluye -la cifra es solo aproximada- unos 1.600 millones de perfiles -no necesariamente de usuarios activos. Desde que se lanzó la versión premium, con algunas prestaciones que ofrece mayor precisión en la búsqueda, ha incrementado sus suscriptores pagos. De acuerdo con las estimaciones propias de la empresa de cara a sus accionistas, espera terminar el año fiscal 2019 con 5,2 millones de usuarios pagos. La suscripción de Tinder Plus ronda los US$12 mensuales (es más baja para los menores de 28 años). Y la pregunta sustancial es si es posible sostener financieramente la operación con esa cantidad.

Allí es donde comienza a explicarse la apuesta por el contenido. La compañía espera que quienes se sumen al juego -que consiste en unas dos horas de contenido divididas en seis episodios que estarán disponibles por pocas horas cada uno- también se "queden" en la red. Y cuanta más gente nueva ingrese Tinder, es más probable que haya más usuarios pagos. Además, el contenido implica también "conversar" con otros, lo que favorece la fidelización, algo importante cuando la competencia en esta clase de servicios crece. Por último: la inversión en contenidos favorece la publicidad. Para Tinder, eso es especialmente valioso, dadas las polémicas que ha despertado respecto del tipo de relaciones que supuestamente favorece (sexuales, básicamente) y, sobre todo, la seguridad de los datos. Contenidos como estos ponen a la firma en un lugar diferente del de mera utilidad. Swipe Night constará de seis episodios que estarán disponibles, cada uno, por pocas horas, y el usuario deberá tomar decisiones rápidamente para avanzar en la trama.