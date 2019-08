No ha sido, hasta aquí, buen año para el cine argentino. No quedan muchas chances -casi no quedan chances- de que una película nacional tenga buena taquilla, superior al millón de entradas. La última es esta La odisea de los giles. Es cierto, es un título que destila algo de anacronismo. Pero el filme de Sebastián Borensztein tiene todos los elementos que suelen funcionar en nuestra cartelera: Darín (ambos, más Brandoni), una historia de humildes contra estafadores, comedia, aventura satírica, bastante de film criminal y, sobre todo, de esa pasión nacional que es la revancha o la venganza (a veces disfrazada de broma, nunca en broma). La realización es correcta, el timing en general es bueno y los actores son absolutos profesionales que conocen este juego muy bien. No siempre hay inspiración, pero sí que la idea de justicia consiste, en la Argentina, en que la Justicia no funciona. Una tradición.

Título original: Ídem, Argentina, 2019. Duración: 114’. Dirección: Sebastián Borensztein. Intérpretes: Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín, Verónica Llinás, Carlos Belloso, Daniel Aráoz, Rita Cortese. Calificación: Apta para mayores de 13 años.