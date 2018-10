Ni malo ni bueno. Eso es lo que se puede decir del último fin de semana cinematográfico, que al momento de escribir estas líneas igual "dura" por el feriado del lunes. Más allá de la andanada de estrenos, de los cuales tres eran de alto perfil, ninguno pudo sacar de las primeras posiciones al filme de superhéroes Venom ni a la biografía El Potro, que prolongó el buen momento del cine nacional. De todos modos, la pérdida de espectadores intersemanal fue importante y los promedios, alejados de lo destacable.

En ese contexto, la novedad mejor posicionada fue el melodrama romántico nace una estrella, que quedó en el tercer puesto. A esta altura de la temporada comienzan a aparecer en la cartelera las películas a las que se apuesta para los premios anuales, especialmente el Oscar, y Nace... pertenece a esa categoría. ¿Por qué no figuró más arriba si tuvo buenas críticas y figuras populares? Dos razones: la primera, un fin de semana apto para actividades al aire libre y salidas nocturnas de otro tipo, lo que impacta en toda la cartelera. La segunda: es una película específicamente "adulta", no apta para el público familiar masivo. Es cierto que El Potro tiene, también, una calificación no apta para menores de 16 años, pero en ese caso es el peso del mito el que arrastra el público. De todos modos, dada la cantidad de salas en las que debutó y que no tuvo todas las funciones en muchas de ellas, el promedio no es malo. Aunque es interesante subrayar que "oscarizable" no es un atractivo en sí mismo.

Es raro, de todos modos, que la película Christopher Robin, otra más en la estrategia de Disney de rehacer "con actores" algunos de sus clásicos animados (en este caso es Winnie Pooh, aunque por cierto no es la misma historia original sino una especie de secuela "adulta") no haya tenido más público, dado que el campo "familia" es el que menos alternativas presenta en estos momentos (lo que, de paso, explica un poco que Pie Pequeño funcione un poco mejor -proporcionalmente- en nuestro país que en los Estados Unidos de origen). Es posible que ahora sí se comiencen a ver los efectos de la crisis económica en la venta de entradas, que hasta ahora se mantenía dentro del promedio anual.

De hecho, como comunicó el sitio especializado Cinesargentinos.com, septiembre terminó con más de 3 millones de espectadores y superó en unos 300.000 a septiembre de 2015, que fue el año récord en recaudaciones cinematográficas dentro y fuera de la Argentina. Esto demuestra que el negocio no va tan mal, aunque en septiembre, además, impactó fuerte que las películas argentinas estuvieran a mitad de precio. Hay que ver cómo termina el año ahora que entramos en el último trimestre. Probablemente se mantenga dentro del promedio de 50 millones de tickets que es la norma del último lustro, aunque también importa en este caso ver qué atractivo representan los títulos futuros. No hay demasiado "tanque" previsto de aquí a diciembre, salvo Rapsodia Bohemia (biografía de Freddie Mercury), Animales fantásticos y donde encontrarlos 2, Aquaman y Bumblebee. Pero difícilmente modifiquen las tendencias actuales de un negocio que sigue a velocidad crucero.