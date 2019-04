Algo pasó en el medio. Algo no demasiado bello. Hace más de una década, Guillermo del Toro logró llamar la atención de la industria grande del cine al adaptar a la pantalla grande la bella y sarcástica historieta Hellboy al cine. Las dos películas que realizó con el personaje son en realidad cuentos de hadas adolescentes, llenos de humor y de ternura, especialmente el segundo. Pero quizás por esa ternura es que no cuajó seguir la serie. Pero bueno, en tiempos de adaptar comics, estaba a mano, estaban los derechos y dále que va, ahí tenemos una nueva adaptación con nuevo cast, nuevo origen, nuevo director. Y viejas mañas, mañas en las que Del Toro no había caído. Más violenta y sangrienta que aquellas películas familiares, más llena de insultos, más sexy en el peor sentido del término, esta Hellboy parece creer que el público hoy no cree en nada y, aunque con solvencia, nos arroja cinismo a la cara. Bien, pero mal.

Título original: Ídem, EE.UU., 2019. Duración: 121’. Dirección: Neill Marshall. Inérpretes: David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane. Calificación: Apta para mayores de 16 años.