Un estudio llevado a cabo por la consultora Morgan Stanley, y que se realiza todos los años, volvió a colocar a Netflix como el sitio preferido de los usuarios estadounidenses en busca de contenido original. La encuesta se realizó sobre 3041 casos de adultos (mayores de 18 años) en aquel país y preguntaba por utilización y elección de servicios de contenidos a la carta. En lo que implica al liderazgo en realizaciones originales, el 40% de los encuestados manifestó su preferencia por la firma creadora de Stranger Things. Lo interesante consiste en que el segundo lugar fue para "no sabe" con el 32% de las respuestas, y en tercer lugar, muy lejos, HBO con 11%. Le siguió Hulu -aún ausente en el mercado argentino, aunque se indica que pronto llegará a estas costas- con el 6%.

Las diferencias son importantes. Netflix subió respecto del 39% que marcó en la misma encuesta de 2018. Mientras que HBO descendió desde el 14% que había marcado como preferencia el año pasado. ¿Razones? Efectivamente, el final de Game of Thrones implica un enorme problema para la empresa de cable premium. Y aunque es el principal, no es el único tractor de suscripciones que ha terminado: también lo hicieron series de culto como Barry y la comedia multipremiada Veep. Los usuarios no ven que exista, en este panorama, una programación que pueda tener la misma repercusión que esos títulos, lo que implica una baja en la preferencia por parte de los usuarios. Por otro lado, dada la penetración de Hulu en ese mercado, el número es muy bueno. Salvo por un detalle: Disney, principal accionista de esa empresa, tomará en los próximos meses control total de la plataforma. En el informe que acompaña los resultados de la encuesta, publicados por Variety, muestran que Hulu mejoró sus resultados (en 2018 habían sido del 4%) y que en cuanto Disney maneje por completo la plataforma, esos números deberían mejorar en la medida en que se incremente la producción original.

En el resto de los casos, Amazon tuvo el 5% de la preferencia (la pregunta, se recuerda, es "qué plataforma tiene el mejor contenido original"), mientras que Showtime y Starz tuvieron un 2% cada una de respuestas positivas. Prácticamente sin cambios respecto del año pasado. Otro dato importante respecto de la encuesta tiene que ver con el "cord cutting", la tendencia de los usuarios a dar de baja el servicio de cable tradicional y optar por una plataforma on demand. Hulu es la mayor generadora de "cord cutting" pero tiene una explicación: además de los contenidos a la carta, ofrece un paquete de señales de cable que pueden seguirse tanto en tiempo real como on demand, lo que permite suplir aquello que el cable puede dar como diferencia de las plataformas: noticias y deportes, además de ciertos programas en vivo. Algo que ni Netflix ni Amazon ni HBO ofrecen. De todos modos, es necesario esperar al próximo año, cuando los movimientos de Viacom, Warner y Disney en el negocio del "contenido directo al consumidor" generen un nuevo paisaje.