Todos creímos que la guerra del streaming iba a estallar definitivamente durante este 2019, pero la batalla va a ser más larga. Warner finalmente dio el nombre y la época de lanzamiento (no la fecha exacta) de su servicio "directo al consumidor" de streaming. Va a llamarse HBO Max, es decir que va a aprovechar el poder de marca de la nave insignia que tiene en el universo del contenido audiovisual, va a tener un costo de alrededor de doce dólares (se estima por rumores y en los Estados Unidos, claro, todavía no se sabe qué sucederá en el resto del mundo, y oficialmente no hay palabras de la firma) y contará con por lo menos 10.000 horas de contenidos. La otra noticia, la que "viste" esta que es central, es que entre esas 10.000 horas se contarán las nueve temporadas completas y en exclusiva de Friends, sitcom con mucho rodaje pero que, curiosamente, sigue atrayendo público. Si no, que lo diga Netflix, que actualmente la tiene en su biblioteca.

A medida que cada empresa reclame exclusividades, el mercado se encarecerá

El caso de Friends, de todos modos, permite ver qué es lo que sigue y cómo y en qué arena se vann a desarrollar las hostilidades entre los nuevos players que intentan quebrar la hegemonía de Netflix. Uno es el de los precios, se sabe. El otro, mucho más importante, es el de los contenidos. Netflix había reactualizado el contrato de exclusividad para Friends hasta, justamente, finales de 2019, y no habrá de renovarse porque Warner, dueño de la marca, lo reclama para su propio servicio. Pero detrás de esto, aparece una declaración de Randall Stephenson, CEO de AT&T, la empresa de telecomunicaciones que hizo la mega compra de Time Warner: WB puede reclamar en el futuro la exclusividad de contenidos para su propio servicio. Lo mismo va a suceder con Disney, lo mismo va a suceder con Viacom. El panorama terminará perjudicando tanto al cable no premium como al propio usuario. En efecto: para tener una amplia biblioteca de contenidos, dadas las exclusividades, tendrá que contratar más de un SVOD. Lo que llevará el precio del negocio por encima del de cable tal como lo conocemos hoy.

Hay rumores de que el servicio superará los doce dólares promedio que hoy cuesta Netflix

HBO Max va a combinar todos los contenidos originales de HBO (es decir, incluiría The Sopranos, Six Feet Under, Game of Thrones o Chernobyl, por mencionar algunos hits en cuanto a series), más bibliotecas de Warner Bros., DC, CNN, TNT, TCM, New Line, Crunchyroll (el SVOD de animé con más peso en el mercado internacional), Cartoon Network, Adult Swim, Looney Tunes y TruTV entre otros. Son marcas poderosas que venden mucho, y probablemente solo puedan verse, desde 2020, pagando el extra que exigirá este SVOD. Aún no se sabe qué sucederá en nuestro país, siempre periférico.