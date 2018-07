YouTube presentó sus números para la primera mitad del año. El dato más importante, uno sobre el que toda la industria en todo el mundo debería de poner atención. Cada día, el sitio de videos logra que se vean en televisores más de 180 millones de horas de contenidos. Es decir, que ese streaming no pasa por las PC o por los dispositivos móviles, que son las primeras pantallas para la firma propiedad de Google, sino por el smart tv. El número fue publicado por la CEO de YouTube, Susan Wojcicki, en un posteo del blog de la firma dedicado a explicar cómo podían los creadores de contenidos monetizar sus trabajos. El post también reafirma que YouTube cuenta con 1.900 millones de usuarios únicos, un dato que nadie desmiente y que ha sido el "caballito de batalla" de la firma.

Pero no fueron los únicos números. También reveló que las interacciones con los contenidos crecen a un ritmo sostenido del 60% interanual en el último lustro. Y que la cantidad de horas de streaming en vivo se multiplicaron por diez en cada uno de los tres últimos años. Es decir, crece la gente que accede a un sitio de Internet a por contenido audiovisual. Y si el crecimiento también se da en acceso directo del televisor, incrementa la preocupación para el broadcasting tradicional y también para el cable, cuyas cifras de audiencia bajan constantemente en todo el mundo. Los números que muestra YouTube, de hecho, corresponde a la sumatoria de todos los territorios donde es accesible, lo que implica tener en cuenta que en China no puede ingresarse y ese mercado es, potencialmente, de 1.500 millones de usuarios. Los números reflejan no un cambio comercial, sino cultural: las nuevas generaciones abandonan la TV.