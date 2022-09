En el marco de la celebración de los 25 años de BAE Negocios, expertos y actores centrales del sector de Energía en Argentina participaron del panel "Panorama Energético y Oportunidad de Inversión" que se llevó a cabo este lunes. Allí, destacaron el potencial del país para desarrollar el litio, el cobre y las exportaciones de gas natural a partir de Vaca Muerta, a la vez que marcaron la necesidad de generar consensos para lograr inversiones y definir una política energética de largo plazo.

El evento contó con la participación de la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, quien expuso acerca del potencial del país frente a la transición energética.

Previo a esa exposición, el economista Hernán Lechter ( YPF) analizó las perspectivas del litio; Nicolás Arceo, de Consultora Economía y Energía, habló de "El sector frente a los nuevos desafíos"; Gustavo Castagnino, de Genneia, disertó sobre "Energías renovables", y Víctor Delbuono, del Centro de Estudios Fundar, presentó "Oportunidades para el litio argentino".

El potencial del litio en Argentina

En cuanto al litio, uno de los temas más importantes del evento de los 25 años de BAE Negocios, la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila remarcó que el país tiene "un potencial muy grande, no solo en una proyección estimada, sino que es una realidad". "Vamos a sextuplicar la producción de litio en esta década", anticipó, en relación a los seis proyectos que tiene el país en construcción. "Entre 2025 y 2030 podríamos superar las 30.000 toneladas de litio", agregó.

En este sentido, el economista y coordinador de presidencia de YPF, Hernán Letcher, apuntó que " YPF tiene el desafío de intervenir en toda la cadena de la producción de litio". "La acumulación de energía sigue siendo un negocio que no necesariamente está concentrado en las baterías de los celulares o los autos, sino que es bastante diverso y abre un abanico de posibilidades", planteó.

Sin embargo, Víctor Delbuono, investigador del área de recursos naturales del centro de estudios Fundar, indicó que el litio no es el "oro blanco" que en algún momento se planteó que podría ser.

"El litio no va a ser el petróleo, porque es un bien que no se consume. Pero tampoco es oro", declaró. En esa línea, dijo que un kilo de litio está entre 10 y 70 dólares, mientras que el kilo de oro se mantiene a 50 mil dólares. "Es decir que uno no nos alcanza para pagar un alquiler, y el otro nos permite comprar un monoambiente en Lanús", comparó.

Esto mismo planteó Ávila: "Se habla del litio como el oro blanco, pero el mayor sector productivo es el del oro".

Vaca Muerta

Nicolás Arceo, director de Consultora Economía y Energía destacó que "solo el 50% de los recursos de Vaca Muerta, a precios relativamente bajos, nos darían un volumen de exportaciones cercanas a 33.000 millones de dólares anuales por los próximos 50 años. Representaría aproximadamente dos complejos sojeros".

En este sentido, explicó que los recursos de Vaca Muerta "representan un siglo de abastecimiento de petróleo y dos siglos de gas natural".

El CEO y presidente del Grupo Olmos, Raúl Olmos con los disertantes de energía, la secretaria de Minería, Fernanda Ávila y Sabrina Pont, moderadora del encuentro

A esto se sumó más tarde Gustavo Castagnino, el Director de Asuntos Corporativos de Genneia, la principal generadora de energías renovables de Argentina. "Las energías renovables no van en contra de Vaca Muerta", aseguró Castagnino.

"Vaca Muerta tiene una relación directa con las energías renovables, hoy estamos trabajando con muchas empresas petroleras y gasíferas sobre su transición energética", dijo, y destacó que "el gas va a ser un combustible de transición" energética.

Las oportunidades del sector energético

La mayoría de los disertantes remarcaron la "oportunidad única" que tiene el país en el contexto internacional y local para desarrollar el sector energético y así lograr el ingreso de divisas. Fernanda Ávila anticipó que, además de potenciar el litio, Argentina buscará explotar la producción de cobre, con el objetivo de aumentar un 170% las exportaciones para 2025 y llegar a 18.571 millones de dólares en 2030.

"Argentina hoy tiene muchos proyectos en etapa de factibilidad y de construcción, y eso nos da una perspectiva de crecimiento en el sector", destacó Delbuono. "A partir de las inversiones realizadas por YPF en 2013, Argentina inició la curva de aprendizaje en la producción no convencional, y hoy esa producción es competitiva a nivel internacional, no es solo una promesa", recordó Arceo.

Nicolás Arceo, director de la Consultora Economía y Energía

Por su parte, Lechter aseguró que el desarrollo del litio en Argentina permite generar el empleo que el país y las provincias necesitan, pero también ser un pilar de soberanía. "El litio es un bien estratégico. YPF —una compañía de bandera, con mayoría nacional—, necesita participar y no solo en lo que es su expertise histórico como la explotación a lo largo de la cadena, sino intervenir a lo largo de toda la cadena", remarcó.

Se necesita un marco regulatorio que surja del consenso

Finalmente, los especialistas y funcionarios coincidieron en que será más factible explotar el potencial del país si se generan nuevas leyes a partir del diálogo de todos los sectores del arco político, ya que el sector energético requiere de proyecciones a largo plazo.

Delbuono alertó que existe "un problema de recaudación", ya que "la Nación tiene la gran parte de los recursos de la actividad a través de los recursos impositivos". En esa línea, agregó que "tenemos que hacer una inserción que nos beneficia en las partes de la cadena que generan más oportunidades para el desarrollo".

Gustavo Castagnino, de Genneia

"Dar el diálogo sobre la minería es fundamental", sostuvo Ávila, que agregó que "no hay que dejar de trabajar en la búsqueda de consensos para aprovechar realmente nuestra potencialidad". A esto se sumó Arceo: "El país un nuevo marco regulatorio que brinde certezas al proceso de inversión" para así "quebrar una política energética de carácter pendular como la de las últimas décadas".

"Si hoy se toma la decisión de inversión en GNL, la primera exportación no la ve el próximo gobierno. En el mejor de los casos lo ve el siguiente", ejemplificó Arceo. "Cuando hay un marco regulatorio a largo plazo, las inversiones están, incluso en momentos complejos como este", destacó, por su parte, Castagnino.