El dólar blue arrancó la semana en paz

El dólar blue hoy cotiza a $277 para la venta y $273 para la compra este martes en las cuevas de la City porteña, luego de que la divisa paralela se mantenga sin cambios ayer. Con excepción del jueves pasado, el dólar blue se mantiene en esta cotización desde el 14 de septiembre. De esta manera, la brecha cambiaria se mantuvo sin cambios: actualmente es de 83,5% en el segmento minorista del dólar oficial, mientras que el spread con el tramo mayorista se ubica en 91,9%. Por su parte, el dólar CCL cotiza a $303,33, mientras que el dólar ahorro lo hace a $249,03.

La FED subirá las tasas mañana

La Reserva Federal de Estados Unidos ( FED) está lista para decidir esta semana un nuevo aumento de sus tasas de interés, empeñada en impedir que los altos niveles actuales de inflación se consoliden y pese a la amenaza de recesión. El comité de política monetaria de la FED comenzará a deliberar hoy y mañana dará a conocer sus resoluciones. Con un 8,3% en un año, la progresión del índice de inflación (IPC) se ralentizó ligeramente gracias a la caída de los precios de la gasolina, pero sigue siendo demasiado alta para las proyecciones del banco central norteamericano.

Dólar soja: Banco Central aclaró quiénes son alcanzados en el cepo

Las empresas que comercialicen soja a través del Programa de Incremento Exportador, a partir de hoy no podrán acceder a la compra de dólar bursátil, CCL o MEP, ni al llamado dólar ahorro, según lo estableció el Banco Central. La medida no incluye a los productores que comercializan soja, sino a las empresas que lo hacen. "Quiero aclarar que la resolución del Banco Central no incluye a los productores y las productoras que con tanto esfuerzo vienen acompañando el Programa de Incremento Exportador", precisó el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo.

El Indec publica la actividad económica del segundo trimestre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec) dará a conocer esta tarde la variación del Producto Bruto Interno (PBI) correspondiente al segundo trimestre del año. El llamado Informe de Avance del Nivel de Actividad dará cuenta de un crecimiento del PBI de alrededor de 6,3% interanual en el trimestre, según las estimaciones previas del Indec. Durante el primer semestre del año, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) acumuló un avance de 6,3% en relación a enero-junio de 2021.

Insfrán confirmó el descubrimiento de litio en Formosa

El gobernador de Formosa, Gildon Insfrán, anunció ayer que se identificó la "presencia de litio en las áreas hidrocarburíferas" en el oeste de la provincia y sostuvo que el hallazgo "abre grandes posibilidades de inversión". El mineral fue hallado en las aguas salinas de profundidad resultantes de los procedimientos de producción secundaria y terciaria de los yacimientos petrolíferos maduros, ubicados en el oeste de la provincia. Esa oportunidad de inversión es una de las propuestas que Insfrán llevará a los Estados Unidos el próximo 26 de septiembre en la misión comercial del Norte Grande.