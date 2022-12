La semana pasada estuvo cargada de datos económicos de suma relevancia no solo para evaluar si la economía más grande del mundo viene encaminada a encauzarse nuevamente, sino también para estimar si el 2023 será tan difícil como el 2022. Por ello, el 13 y 14 de diciembre fueron días muy esperados, dado que se dieron a conocer los datos de inflación de noviembre de Estados Unidos y la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés) con respecto a la tasa de referencia. Adicionalmente, este comité comunicó sus expectativas para el 2023, determinando el humor del mercado. ¿Qué fue lo más relevante?.

Comenzando por el dato de inflación, ya desde octubre las expectativas eran altas. El décimo mes del año había mostrado una desaceleración por debajo del 8,0% (7,7%), nivel que no alcanzaba desde febrero de este año cuando se ubicó en 7,9%. Se esperaba que noviembre confirmara la tendencia bajista comenzada en julio, y así fue. La inflación del mes se situó en 7,1% interanual (YoY), superando las expectativas de 7,3%. Por su parte, el IPC mensual escaló 0,1%, mejorando el 0,3% esperado y el 0,4% de octubre. En cuanto a la inflación núcleo, que excluye alimentos y energía, también batió las perspectivas del mercado en 0,1% tanto para el dato interanual como el mensual (MoM), devolviendo un 6,0% (vs 6,3% de octubre) para el primero y un 0,2% (vs 0,3% de octubre) para el segundo. Adentrándonos en la composición del índice es evidente que la caída en los precios de la energía y la desaceleración de la suba en los bienes, jugaron un rol fundamental. Mientras tanto, los alimentos y los servicios aún reflejan presiones sobre el índice de precios alcanzando subas mensuales de 0,5% y 0,4% respectivamente.

Evolución de la Inflación Estadounidense por Componente

Luego, la comunicación del FOMC fue sin duda uno de los datos más esperados antes de fin de año, dado que no solo se conocería la próxima suba de tasas, sino también la actualización de la visión del Comité de cara al 2023. En cuanto a la suba, no hubo sorpresas. Tal como descontaba el mercado, la entidad presidida por Jerome Powell anunció que sería de 50 puntos básicos, rompiendo con una racha de cuatro subas consecutivas de 75bps. De esta forma, el límite superior de la tasa es 4,5%, el más alto en 15 años. Sin embargo, la gran noticia estuvo por el lado del dot plot, que muestra las expectativas de los distintos miembros del Comité respecto del nivel de tasas futuro. Este relevamiento mostró un giro hawkish, ubicando la tasa para 2023 en niveles de 5,1% (mediana entre todos los miembros) tras el 4,6% estimado en la reunión de septiembre. Además, la proyección muestra que el tan deseado pivot recién llegaría para 2024.

Dot Plot Reserva Federal

Dentro de otros datos de suma importancia otorgados por el FOMC se encontraron las proyecciones de inflación y desempleo. Al PCE, que es el indicador favorito de la Fed dado que observa los precios que pagan los individuos por productos y servicios para su consumo personal, mencionaron observarlo en 3,12% para el año que viene, lo que denotó una suba de 22bps respecto de la estimación previa. Asimismo, la entidad anunció un recorte en la tasa de crecimiento económico para el año entrante, pasando de 1,2% a 0,5%. Por último, en lo que respecta a la tasa de desempleo, esperan que la misma ascienda 0,9% de su nivel actual para cerrar el 2023 en 4,6%.

La pregunta ahora es ¿cuál fue la reacción del mercado? Podemos decir que no una buena. Primero, el dato de inflación de noviembre fue bienvenido, pero se recibió con cautela a la espera de la exposición de Jerome Powell. Luego, tras conocerse la visión de la Fed, los mercados se inclinaron hacia los rojos, iniciando un risk-off que golpeó a los principales índices y favoreció a los bonos del Tesoro comprimiendo las tasas. En este escenario se dio una inversión de curvas (tasa US 2Yr – tasa US 10Yr) de 79bps, que quedó a tan solo 5bps de la inversión del 7 de diciembre, que fue la más importante de los últimos 40 años. Es importante recordar que las inversiones de curvas son vistas como predictores de una recesión. De hecho, la Fed de Nueva York estimó que, por la forma de la curva, la probabilidad de recesión a un año trepó hasta 38%, el mayor nivel desde 2008. Así, el S&P tomó nota y parece incorporar la obstinación por parte de la Fed por evitar que se repita la experiencia de los años 70, acumulando una caída de 4,8% en 4 ruedas. En aquella experiencia, la entidad aflojó la política monetaria de forma anticipada ante los primeros signos de desaceleración de la inflación y generó un rebrote inflacionario que superó el 14% interanual en 1980. Powell dejó un claro mensaje: no van a cometer el mismo error dos veces, por más que ello implique una fuerte contracción de la actividad y un salto en la tasa de desempleo.

Por estos motivos, de cara a 2023 todavía consideramos que hay que mantenerse cautos. Es evidente que el mercado por momentos se olvida de las palabras del presidente de la Fed y se llena de optimismo a la espera de un pivot que no llega. Creemos que hay que mantenerse con la cabeza fría y no dejarse abrumar por el FOMO (fear of missing out) dado que en esos momentos es cuando olvidamos los fundamentos en los que basamos nuestras decisiones de inversión y tomamos otras de índole emocional, dejándonos a merced del mercado. Por ello es importante tener en mente que la Reserva Federal ha dejado claro cuál es su principal lucha. También hay que recordar que las recesiones se dan con cierto lag respecto de los primeros indicios de inversión de curva, por lo que no sería una sorpresa que esta se desarrolle este año entrante.

*Analista de PPI