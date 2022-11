El tipo de cambio sigue tranquilo y si bien el precio comienza a ser atractivo, parece bajo control. Por la vía del AL30 retrocedió 0,44% a $293,62 mientras que por medio del GD30 cayó 1,39% a $290,97 el MEP y 0,41% a $304,55 el ccl; volviendo así sobre el 4% la brecha entre los diferentes tipos de dólar. Los bonos tuvieron variaciones mínimas luego de dos semanas de rebote; el AL30D subió 0,46%, mientras que el GD30 subió 0,44% en MEP y achicó apenas un 0,23% en cable; quedando así sin cambios la diferencia de precio entre ley Nueva York sobre ley local, en 14,43%.

La semana de los ADRs fue muy buena. Hubiera sido un verde invicto de no ser por la caída de EDN (3,79%), no obstante no se pasa por alto la pésima semana de GLOB con su caída del 14,86% (precio interesante el actual para quien suscribe). Por el nutrido lado alcista hubo varias destacadas como TGS (10,89%), CRESY (8,83%), CEPU (7,63%), YPF (5,24%) y LOMA (5,17%); mientras que VIST marca nuevo máximo con su suba del 9,81% y acumula así una voladura que supera el 60% en las últimas seis semanas. En la plaza local poco para destacar, tan sólo las subas de TGNO4 (6,01%) y TRAN (3,05%); y del lado rojo el leve recorte de TXAR (2,98%) luego del salto de la semana pasada. En cuanto al volumen, hubo un retroceso del promedio a 1.980 millones desde los 2.170 millones de la semana pasada, siendo los de mayor actividad los alcistas lunes y martes, donde se promediaron más de 2.400 millones diarios.

Los mercados internacionales mostraron caras muy distintas. Al contrario de la semana anterior, el norte fue lo más flojo, y en un marco de altísima volatilidad (el miércoles la FED subió la tasa de interés en 75 puntos básicos) y a pesar de un buen viernes, las caídas fueron del 3,35% en el SP500 y del 5,97% en el Nasdaq. Los commodities llevaban una semana tranquila pero tuvieron un último día de semana volador, lo que dejó alzas del 2,20% en oro a USD1.680, del 8,39% en plata a USD20,83 y del 4,71% en petróleo a USD92,44. Brasil tuvo una semana de fuertes subas luego de que se conozca que Lula es el nuevo presidente electo; el Bovespa subió 3,16% mientras que el real se apreció 23 centavos contra el dólar dejando la paridad en 5.07; lo que deja una fuerte suba del índice en la moneda estadounidense del 7,69%.

De cara a lo que viene, nuestro Merval medido en dólar cable logró superar los USD485, por lo que debería seguir su camino alcista hacia los USD520; mientras que los bonos deberían continuar su recuperación, sin perder de vista que un ccl sobre 300 pesos deja latente la posibilidad de una pata alcista inminente. En lo internacional, el SP500 terminó recortando fuerte luego de no pasar 3.900 puntos hacia la zona de 3.750, que de momento aguanta; ahora sobre 3.800 haría un nuevo intento por romper arriba, mientras que debajo del soporte mencionado profundizaría a 3.640 (el Nasdaq sobre 11.200 puntos mejoraría a 12 mil, mientras que debajo de 10.400 se pone muy feo). Los commodities muestran mucha volatilidad; oro debe volver USD1690 para seguir a USD1.750 y plata lograr superar USD21; mientras que el crudo debería llegar sin problemas a USD95 y ver como reacciona en ese valor. Brasil dio buenas señales, pero recortó el Bovespa al tocar los 120 mil puntos (pasando 121 mil habilita continuidad a 128/30 mil) y veremos si hay recorte a 115 mil; mientras que en lo cambiario también hubo reacción cuando la paridad rozó los 5 reales por dólar, debajo de eso buscaría 4.90 y recién sobre 5.20 habría riesgo de depreciación agresiva.