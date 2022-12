El tipo de cambio se sostiene a raya, más tranquila la plaza del ccl que la del MEP. Por medio del AL30 el MEP subió 1,94% a $329,72; mientras que por la vía del GD30 el alza fue del 1,75% a $325,71 y la del ccl de apenas 0,31% a $333,22; lo que achica a la mitad la brecha entre tipos de dólar al 1,70%, respecto del 3,40% anterior. Los bonos tuvieron una semana de mayor a menor, con una marcada reversión que podría indicar un clímax de corto; el AL30D subió 0,68% (llegó a rozar el 8% de suba) mientras que el GD30 achicó 2,22% en MEP y 0,95% en ccl (con picos al alza próximos al 4% en ambos), quedando así en 15,53% la diferencia de cotización entre los bonos ley local y extranjera, achicando desde 18,97% y se sigue considerando oportunidad de arbitraje.

Curva en pesos + CER y en dólares

Los ADRs tuvieron una semana brutal, llena de subas de dos dígitos y un único papel a contramano con un leve rojo como fue IRS (0,81%); mientras que las mayores voladas se encontraron en SUPV, BBAR (25,13%), SUPV (23,43%), YPF (21,69%), GGAL (20,83%), TGS (18,93%) y BMA (18,50). De la plaza local podemos sumar a TGNO4 (16,79%), CVH (13,68%), TXAR (12,16%) y HARG (10,16%). El volumen promedio operado diario subió fuerte, a 3.500 millones de pesos aun incluyendo el martes, aclarando que el miércoles pos feriado se operaron más de 6.500 millones.

Las plazas extranjeras dieron algunas señales auspiciosas. El mercado más grande del mundo retrocedió pero parece mostrar reacción en valores importantes; el SP500 cayó apenas 0,20% pero llegó a caer 2,82% en el pico del jueves, mientras que la caída del Nasdaq fue del 2,30% que llegó a ser del 4,08%, todo en una semana donde el dato de empleo vino bien y el de inflación en lo esperado. Los commodities mostraron distintas caras, metales subieron pero no logran superar los máximos de la semana anterior, oro 0,28% a USD1.797 y plata 2,12% a USD23,70; mientras que el crudo mostró una enorme recuperación subiendo 6,61% a USD79,39. Brasil tuvo una semana excelente, el Bovespa subió 6,65% mientras que el real se apreció fuerte contra el dólar, 15 centavos para dejar la paridad en 5.16; lo que deja al índice medido en la moneda estadounidense subiendo 9,74%.

Mirando a lo venidero, pueden ser estos días para tomar decisiones; el Merval medido en cable superó con creces los USD520 y quedó ya próximo a una zona súper importante como son los USD585/600, cuya superación daría una enorme señal de mediano e incluso largo plazo, veremos si lo logra sin achicar un poco, parecería improbable pero precios mandan; suerte similar con los bonos, de no superar rápido los picos de esta semana podrían activar una corrección; mientras que en lo cambiario sostenemos que las alarmas se encienden sobre 340/5 pesos, pero se nota que le cuesta retroceder aún con el viento a favor de acciones y bonos. En lo internacional, el norte siguió su achique y reaccionó en valores importantes como son los 3.750 puntos para el SP500 y los 10.600 para el Nasdaq, de sostenerlos deberíamos ver una mejora en adelante (en ese sentido, considero propicio arbitrar parcialmente posiciones argentinas a Cedears de índices de EE.UU. o tecnológicas grandes como AMZN, GOOG y para aquél sin miedo al riesgo TSLA). Los commodities muestran distintos panoramas, oro achicó al acercarse a USD1.830 y plata a los USD24, por lo que de no superar esos valores activarían una corrección; mientras que el crudo logró volver sobre USD75 por lo que su recuperación podría prolongarse a la zona de USD83/5. Brasil superó con lo justo los 108 mil puntos, en caso de sostenerlos veríamos continuidad alcista hacia los 115 mil, en caso de no sostenerse volvería a 102 mil puntos; mientras que en lo cambiario la paridad debería caer de 5.11 para ver una mayor apreciación hacia los 5 reales por dólar; y sobre 5.25 podría levantar algo de temperatura.

* Analista TM Inversiones