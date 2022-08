El tipo de cambio pegó un fuerte salto entre jueves y viernes, dejando prendida la alarma de una vuelta a los picos del mes pasado. Por la vía del AL30 el MEP subió 4,25% a $292,11; mientras que por medio del GD30 la suba fue del 4,63% a $292,03 en MEP y del 5,19% a $300,35 en ccl; sube así levemente la brecha entre MEP y cable a 2,82%. Los bonos habían arrancado bien la semana pero se terminaron dando vuelta; el AL30D cayó 1,46%, y 2,45% el GD30 en MEP y 2,98% en cable; baja apenas la brecha entre cotizaciones a 12,20% desde 13,34%.

Merval gráfico por TradingView

La semana de los ADRs era tranquila hasta el mal viernes. Las únicas al alza fueron YPF (5,88%), LOMA (4,06%) y EDN (0,58%). Las más flojas fueron IRS (7,58%), SUPV (7,10%, mal balance), BBAR (4,57%) y CRESY (4,51%), y no podemos dejar de mencionar la mala semana de MELI cayendo un 15,85%). En la plaza local a pesar del impulso cambiario, hubo algunos papeles de buena performance como TGNO4 (8,22%), TXAR (6,11%) y HARG (5,18%). En cuanto al volumen, el promedio aumentó a 2.200 millones de pesos desde los 1.600 millones de hace una semana, sin arrojar señales contundentes.

Las plazas extranjeras metieron una pausa. El mercado más grande del mundo tuvo una semana de mayor a menor que dejó caídas del 1,21% en el SP500 y del 2,38% en el Nasdaq. Los commodities fueron lo más flojo, principalmente metales con las fuertes caídas del 3,05% en el oro a USD1.747, y del 8,49% en plata a USD19,02; mientras que el crudo retrocedió 2,17% a USD89,87 (llegó cotizar debajo de USD86 entre martes y miércoles. Brasil achicó luego de subir casi 17% en cuatro semanas, el Bovespa retrocedió 1,12%, mientras que la cotización del dólar saltó 10 centavos a 5.17 contra el real, lo que llevó la caída del índice en esa moneda al 3,00%.

SPX gráfico por TradingView

Mirando hacia adelante, nuestro mercado enciende algunas alarmas, el Merval medido en ccl falló en superar los USD450 y podría achicar a USD400 (debajo se complica el panorama, y mucho); los bonos aún no muestran reacción y el tipo de cambio debe volver rápido debajo de 300 pesos de lo contrario se activa el riesgo de una visita inminente a los máximos en 330. En lo internacional, el norte parece listo para una corrección, que sería menor mientras el SP500 no pierda los 4160 puntos y el Nasdaq los 12800 (sobre 4350 y 13800 respectivamente, paso a una postura muy alcista). Los commodities muestran distintas caras, los metales preocupan y si oro no vuelve rápido sobre USD1.750 seguiría cayendo a USD1.680, mientras que la plata ya se encuentra cercano a los USD18,50 que deberían terminar visitando (y tal vez quebrando), si no lograr recuperar USD20; mientras que el crudo pinta algo mejor luego de mostrar una buena reacción al acercarse a USD85, pero debe superar USD95 para liberarse al alza. Brasil por su parte se comporta prolijo, el Bovespa achicó al acercarse al valor planteado en 115 mil puntos y podría corregir hacia los 108 mil sin que eso implique ningún riesgo; mientras que en lo cambiario debería haber tranquilidad mientras la paridad no supere 5.25, que debajo de 5.05 daría la confirmación de mayor apreciación del real hacia los 4.90.

* Analista TM Inversiones