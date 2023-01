El tipo de cambio levantó temperatura, donde se vieron entre jueves y viernes fuertes intervenciones para decorar la cotización de fin de año. Por la vía del AL30 el MEP subió 3,19% a $336,10; mientras que por medio del GD30 la suba fue de apenas 0,69% a $327,94 y la del ccl del 3,27% a $344,13; lo que deja la brecha entre MEP y cable en 2,39%, dejando de lado la cotización del GD30 para esto ya que pareciera que ajustará rápidamente la próxima semana. Los bonos tuvieron una semana de leve achique, con un buen viernes a pesar de que los precios suelen caer cuando se meten a controlar el dólar, no obstante pensamos que el pico de la semana pasada puede haber sido un clímax de corto; el AL30D retrocedió 5,11% mientras que la caída del GD30 fue de 4,37% en MEP y de 4,27% en cable, y queda de esa forma la diferencia de precios entre el instrumento ley local y extranjera en el 17,90%.

Curva en Pesos + CER y en Dólares

Los ADRs tuvieron una buena semana, casi con totalidad de verdes, de no haber sido por la caída de IRS (2,65%, curiosamente segunda semana consecutiva en ser el único papel en rojo). A pesar de no alcanzar el tenor de la semana pasada, tuvimos varias subas considerables como las que se pudieron ver en TEO (11,22%), TGS (8,56%), CRESY (8,43%), BBAR (8,33%) y PAM (6,64%). De la plaza local podemos agregar a CVH (17,09%), TGNO4 (12,34%), MIRG (11,43%), TXAR (10,60%) y algo por detrás a VALO (7,27%), RICH (6,14%) y BYMA (5,84%). El volumen promedio diario quedó apenas debajo de los 3.000 millones de pesos.

Merval gráfico por TradingView

Los mercados internacionales se movieron de menor a mayor. El norte arrancó mal la semana, pero con una excelente rueda de jueves revirtió la mayor parte de las caídas, pero no alcanzaron para evitar los rojos que fueron del 0,14% en el SP500 y del 0,42% en el Nasdaq. Los commodities mostraron una mejor cara, con subas moderadas; en el oro fue del 1,40% a USD1.823, en la plata del 0,97% a USD23,93 y en el crudo del 1,29% a USD80,42. Brasil por su parte se movió similar al mercado más grande del mundo, quedando el Bovespa casi sin cambios con un 0,03% positivo, mientras que la paridad entre real y dólar subió 13 centavos a 5.29, lo que deja a la variación del índice medido en moneda estadounidense en el 2,27% negativo.

SPX gráfico por TradingView

De cara al año que comienza, el Merval medido en ccl llegó a acariciar los ya mencionados USD600 y quedó a un pelo de superarlos pero sin hacerlo aún, en la medida que no lo logre rápidamente las chances de un achique o en todo caso pausa a la suba crece significativamente; lo mismo los bonos en la medida que no superen los picos de la semana anterior; y a nivel cambiario lo de esta semana parece haber sido un esfuerzo significativo para la foto anual, por lo que no sorprendería si aparece algo de fuerza alcista (sobre 345 pesos el ccl debería moverse hacia los 380/90). Fronteras afuera el panorama no ha cambiado, con un SP500 sobre 3.750 puntos y un Nasdaq sobre 10.600 puntos deberíamos ver al menos un rebote (sigo considerando buena alternativa el arbitrar activos locales a pertenecientes a estos índices). Los commodities tampoco han modificado el panorama; oro debe superar USD1.830 y plata USD24 para despejar posibilidades de achique, y un crudo sobre USD75 deja habilitada la suba a USD83/5. En cuanto a Brasil, con la ayuda del tipo de cambio, el Bovespa logró sostener los 108 mil puntos por lo que sigue vigente la idea de que continúe al alza hacia 115 mil puntos (sino sostiene a 102 mil), y en lo cambiario sobre 5.25 la paridad podría continuar al alza para alcanzar los 5.40 y 5.50 reales por dólar.

* Analista de TM Inversiones