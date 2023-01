Los FCIs han ido ganando terreno en las carteras de pequeños y medianos inversores, principalmente por las grandes ventajas que brinda este vehículo. Algo que los números confirman.

Con más de $6.8 billones en activos bajo administración, la industria ha mostrado un gran crecimiento en los últimos años -más específicamente, a un ritmo promedio del 67% en los últimos 10 años-. Esto se explica esencialmente por las virtudes de este vehículo. ¿A qué nos referimos?

Entre otras cosas, los fondos están gestionados por expertos, por lo que para invertir en un FCI no es necesario contar con experiencia o conocimientos financieros.

Su acceso es fácil (con mínimos de inversión bajos) y son simples de operar. Además, por su estructura no solo mantienen una cartera diversificada, sino que también permiten acceder a alternativas que quizás los inversores minoristas no podrían de otra forma. No tienen fecha de vencimiento, y su valor diario es público.

¿En qué puedo invertir?

Este instrumento se ha convertido en un vehículo muy útil a la hora de diversificar una cartera. Incluso, la gran capacidad de las gestoras de cambiar las estrategias en función de los vaivenes de la coyuntura argentina, latinoamericana y global ha sido, en parte, un gran impulsor de la actualidad de los fondos.

Si nos ponemos técnicos, existen distintas categorías que nos ayudarán a entenderlos. Renta Fija, Renta Variable, Renta Mixta, Pyme, Retorno Total o Infraestructura.

Pero, más allá de los nombres, lo más importante está en las estrategias que persiguen. Hoy el universo de opciones que abarca la industria es amplio. Hay FCI en pesos, o en dólares. Fondos de liquidez inmediata (para los saldos de muy corto plazo), de Renta Fija en pesos de corto plazo u otros que se identifican con una posición de cobertura como los que apuntan a activos CER o Dólar Linked.

También contamos con fondos de Renta Variable (que incluyen acciones locales y cedears en este último caso, al menos hasta el límite permitido por la regulación-), o de Renta Fija en dólares que invierten en activos locales o latinoamericanos denominados en dólares.

Y, además, opciones mixtas que sus en sus carteras balancean instrumentos de renta fija y

variable (según el perfil del fondo).

¿Qué tengo que considerar a la hora de invertir?

Ahora bien, con casi 700 diferentes alternativas disponibles en el mercado local, a la hora de navegarlas es importante tener en cuenta ciertas consideraciones.

Una vez determinado mi perfil y objetivo de inversión, a la hora de elegir un fondo hay ciertos aspectos que pueden ayudarnos a tomar una decisión. Más aún considerando que los fondos pueden perseguir un mismo objetivo bajo diferentes estrategias, pero que esta determinará entre otras cosas- el riesgo implícito y el perfil de inversor recomendado para cada uno.

Entre otros, podemos mencionamos:

Composición: para perseguir un mismo objetivo (por ejemplo, cobertura de inflación y/o devaluación), cada administrador puede hacer uso de diferentes instrumentos. Conocer las principales tenencias de cada fondo puede servir para identificar el perfil de riesgo de ese fondo, y cuál es la estrategia para cumplir ese objetivo. Patrimonio : un dato relevante para entender la “profundidad” del fondo en términos de liquidez y reacción ante eventuales eventos disruptivos. Hablamos acá del AUM (activos bajo administración), como la volatilidad de los flujos en términos de suscripciones y rescates. Performance, volatilidad, y duration: La historia de rendimientos de un fondo siguiendo una estrategia, puede ser una primera aproximación a conocer que tan “exitoso o eficiente” fue en cumplir su objetivo. No obstante, no implica que a futuro lo sea también. Por lo que debemos sumar en el análisis, lo que surgirá quizás de la composición, como es la volatilidad y la duration de la cartera. Básicamente, a mayor volatilidad y vida promedio de la posición, mayor riesgo… En otras palabras, un análisis combinado de estas variables nos dará la pauta del perfil del fondo, y cómo podría comportarse según diferentes eventos del mercado. Horario Límite: El horario de operaciones se ha vuelto un factor clave a la hora de elegir un fondo. Cómo referencia, antes estos solían cerrar a las 15 horas. Ahora, gracias al horario extendido del mercado y la eficiencia en las transacciones, los fondos han comenzado a flexibilizar los horarios, incluso algunos estirándolo más de las 17 horas (principalmente los MM). Honorarios: A diferencia de una acción y/o bono, en donde la ALYC cobra una comisión por compra/venta, en los FCIs la comisión está implícita en el valor de la cuotaparte y determinada por el fee de administración de la Sociedad Gerentes. Es importante entender que este fee será diferencial según el objetivo del fondo (y también la moneda, como la clase de cuotoparte). En los MM estos fees son más bajos, y más altos en estrategias por ejemplo de retorno total. Carácter del Administrador: El AUM total administrado por la Sociedad Gerente, su posición dentro de los rankings de la industria (en términos de patrimonio, y rendimientos según fondo), e incluso su origen (bancos e independientes) puede ser datos que también ayuden a la hora de evaluar las diferentes opciones.

Analizada parte de la teórica, ahora solo queda comenzar a dar los primeros pasos en el mundo de Fondos Comunes de Inversión…

*Team Leader de FCis de PPI