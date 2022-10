Los últimos modelos de probabilidad de recesión basados en indicadores económicos prevén meses difíciles hacia adelante. Estos pronosticaron una mayor probabilidad de ocurrencia en todos los horizontes de tiempo. Particularmente, la estimación a 12 meses, que alcanza prácticamente el 100% de probabilidad (frente al 65 % en la actualización anterior), despertó la alarma en los mercados. Vale destacar que dos días antes Joe Biden manifestaba que una recesión seguramente no ocurriría, y que, de ocurrir, esta sería “muy leve”.

Las señales mixtas entre los indicadores económicos y las declaraciones del gobierno llegaron al mismo tiempo que la temporada de ganancias de las empresas. Los resultados despampanantes hasta ahora del sector bancario y financiero mantienen el foco de atención, pasando los temores de recesión, por ahora, a un segundo plano e impulsan un rally en los principales índices del mundo.

Las protagonistas hasta ahora, fueron los bancos más grandes de Estados Unidos, JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, Bank of América y Goldman Sachs.

JP Morgan fue el primero y debutó informando ganancias por encima de las estimaciones. La ganancia para el 3T cayó 17% con respecto al año pasado, afectada por una mayor provisión para pérdidas crediticias, pero resultó en una caída menor a la esperada por el mercado. En línea, el EPS de USD 3,12 por acción también sorprendió a los analistas, quienes le habían asignado una previsión más pesimista de USD 2,88 por acción. Su CEO Jamie Dimon defendió a la economía estadounidense en un comunicado y se mostró optimista. Sin embargo, también subrayó los desafíos del aumento de los precios y las tasas de interés, el endurecimiento de la política monetaria de la Fed y el impacto de la invasión rusa de Ucrania en los riesgos geopolíticos y el mercado energético mundial. Como consecuencia, sus acciones subieron un 2,4% antes de la apertura y lleva acumuladas +4,27% de ganancias desde el anuncio.

Por su parte, Wells Fargo, al ser el banco más dependiente del segmento de hipotecas (de entre los 6 bancos más grandes del país), enfrentó una enorme expectativa antes de publicar sus resultados. Esto fue debido a que las ventas y actividades de refinanciamiento en los últimos meses mostraron una caída abrupta a medida que la tasa para hipotecas a 30 años tocó su máximo de 20 años al llegar al 7% (consecuencia de las decisiones de política monetaria de la Fed este año). Se esperaba que Wells Fargo, más enfocado en la banca minorista y comercial, fuera uno de los grandes beneficiarios de las tasas más altas. Podríamos decir que no decepcionó y sus ingresos reportados superaron las expectativas. Estos resultaron en USD 19.510 millones vs. USD 18.780 millones est. Por otro lado, un EPS ajustado de USD 1,30 por acción, tomó por sorpresa al mercado que esperaba un resultado más bajo, de USD 1,09 por acción. Charles W. Scharf, su Director Ejecutivo, se mostró conforme con los resultados y anticipó que el banco está bien posicionado para enfrentar los próximos meses que se esperan sean turbulentos, ya que continuarán beneficiándose de las tasas más altas y de una gestión de costos más disciplinada. Los papeles del banco subieron más de +1% antes del anuncio y lleva acumulada una subida de +4,02% desde entonces.

Bank of América no fue la excepción a la regla y también superó las expectativas tanto de ganancias como de ingresos y ya en la previa de su publicación se situaba +2,9% por encima. El EPS reportado por la compañía fue de USD 0,81 por acción vs. USD 0,77 est, y los ingresos ajustados de la compañía resultaron en USD 24,61 mil millones ajustados frente a USD 23,57 mil millones estimados. La institución se encuentra entre los bancos beneficiados por la política monetaria más restrictiva de la FED y su consecuente suba de tasas.

Morgan Stanley, sin embargo, no trajo buenas noticias. El banco publicó resultados del tercer trimestre que no cumplieron con las expectativas, ya que los ingresos de la banca de inversión cayeron hasta un 55%. Las operaciones de banca de inversión, comercio y gestión de inversiones del gigante se vieron afectadas por los vaivenes del mercado de los últimos meses, a los que no pudo escapar. Su EPS fue de USD 1,47 por acción vs. USD 1,49 estimado, resultando decepcionante para los analistas. Acorde, las acciones del banco cayeron -2,8% antes de la apertura ante una performance que dejó sabor a poco.

Finalmente, cerró la ronda Goldman Sachs, que se unió a los dos primeros en alejar al mercado del clima más pesimista. Basta observar que sus acciones se dispararon +6% luego del anuncio. Si bien el banco reportó una caída tanto en ingresos como en ganancias (cayeron un 43%), estas batieron las estimaciones. El EPS reportado fue finalmente de USD 8,25 por acción vs. USD 7,69 est. Y los ingresos, que cedieron 12 % a USD 11 980 millones, superaron las estimaciones en más de USD 500 millones. Su CEO David Solomon, declaró que los resultados muestran la "fortaleza, amplitud y diversificación"; de la compañía y anunció oficialmente una reorganización corporativa como el paso siguiente.

La temporada de resultados del tercer trimestre será observada muy atentamente debido al impacto que la inflación y la escalada en las tasas tienen en los balances de las empresas. Por lo pronto, los bancos ajustan las perspectivas sombrías en el mercado. ¿El motivo? Estos suelen marcar el tono que tendrán el resto de los sectores que publicarán sus resultados. Los principales índices ven con buenos ojos los sólidos resultados obtenidos hasta ahora y amplían su escalada. Las tasas largas acompañan el sentimiento, y ceden, con la US10Y ya volviendo a niveles por debajo del 4% luego de tocar su máximo desde 2008 la semana pasada. Vale preguntarse si esto implica que ha vuelto el apetito por el riesgo en los mercados globales. ¿El próximo evento a seguir? El siguiente Comité de la Reserva Federal que se llevará a cabo el 1-2 noviembre. Allí se decidirá el nuevo aumento de la tasa de interés y el mercado estará atento a ajustar sus cotizaciones en caso de ser necesario.

