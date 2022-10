En un contexto de alta inflación con una importante caída del poder adquisitivo, comienzan a llamar la atención alternativas de inversión que sirvan como resguardo de valor. Esto se da en un marco de mayor dificultad de los argentinos de acceder dólares por vías legales, con la dolarización como una forma de ahorro muy estimada.

Si de conseguir un mayor caudal de pesos para invertir se trata, existe la posibilidad de cambiar hábitos consumo para poder llegar "mejor a fin de mes" o para tener una base más amplia a la hora de invertir en el mercado de capitales.

Con pesos en mano, la dolarización es una herramienta seductora. Sin embargo, el cepo cambiario provoca que cada vez sean menos las personas que pueden acceder a la compra de dólar ahorro: aquellos que sean beneficiarios de programas de Anses, mantengan subsidios en luz, gas, agua; hayan comprado dólar MEP en los últimos 90 días y recibido la Asistencia al Trabajo y la Producción durante la pandemia, son algunos grupos que no tienen permitido adquirir la divisa. Esta limitación también rige para las empresas que liquidaron granos a través del "dólar soja".

En ese sentido, Pablo Juanes Roig, co-fundador y CEO de Banza, explicó a BAE Negocios que actualmente "existe un abanico opciones de inversión para hacer en pesos" y recomendó "suscribir a los Fondos comunes de inversión".

"Si bien el argentino es muy propenso a dolarizar sus ahorros, hoy en día hay un abanico de opciones de inversión para hacer en pesos y que permiten ganarle tanto a la inflación como a la devaluación", sostuvo Juanes Roig y destacó que "teniendo en cuenta el contexto actual, que es de mucha volatilidad, lo mejor para un inversor individual es suscribir a fondos comunes de inversión (FCIs)".

Invertir en pesos contra la inflación: Fondos Comunes de Inversión

Las herramientas como los FCIs invitan a los inversores a educarse, capacitarse y aprender a bucear en el mercado de capitales, aunque Juanes Roig aclaró que son un "vehículo ideal porque el que suscribe, delega las decisiones de inversión en equipos profesionales", por lo que no es necesario ser un experto dar sus primeros pasos en la inversión.

Dólar linked y bonos ajustados por CER son los principales instrumentos que los especialistas sugieren tener en cuenta a la hora de empezar a armar una cartera diversificada.

"En comparación a un plazo fijo bancario, si el que invirtió necesita de repente cubrir un gasto imprevisto, puede vender (rescatar) su dinero y disponer de liquidez en un plazo no superior a dos días hábiles. Esta es otra de las ventajas de este tipo de inversión, que además no tiene costo: no se paga ni al momento de suscribir ni a la hora de rescatar el dinero. Los fondos se adaptan, además, al perfil de riesgo de cada inversor y no tienen montos mínimos para ingresar", remarcó el CEO de Banza a este diario.

Y agregó: "Los usuarios de Banza tienen disponibles todos los FCIs de Adcap Asset Management; además, algunos de sus fondos están en el top 10 de la industria en términos de rendimiento. En este momento, nuestro equipo de estrategia está recomendando tener una cartera bien diversificada, ante todo con cobertura de inflación y de devaluación".

ABC de cartera recomendada

Tanto Banza como otros especialistas en inversión sugieren a sus clientes tener una "cartera diversificada". El portfolio recomendado por Banza incluye al FCI Adcap Retorno Total para cobertura por devaluación.

El Banco Central está acelerando de a poco la tasa de devaluación o crawling-peg, que actualmente tiene un ritmo superior al 6,0% mensual, y esto otorga un gran atractivo a los instrumentos que ajustan por el dólar oficial. El FCI Adcap Retorno Total está invertido principalmente en instrumentos dólar linked, con un balance entre bonos soberanos y corporativos, explicó el equipo de estrategia de Banza, fintech de Adcap Asset Management, una gestora con más de 10 años de experiencia.

Por otro lado, el equipo asesor destacó que en la cartera está también el FCI Adcap Balanceado II, que invierte principalmente en letras y bonos soberanos que ajustan por CER.

"La cartera sugiere también aprovechar las tasas de interés -que viene aumentando sistemáticamente el Banco Central este año-, y eso propone hacerlo a través del FCI Adcap Pesos Plus. Este fondo, que forma parte del segmento llamado 't+1', se posiciona de forma balanceada entre exposición a tasa Badlar y a CER, y se beneficia del alto devengamiento mensual de instrumentos de cobertura de inflación, y de la tasa Badlar", dijo el grupo estratégico de Banza.