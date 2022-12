Brasil siempre es uno de los destinos preferidos de los argentinos y este verano no es la excepción según anticipan las búsquedas y compras de los últimos meses en distintas plataformas de viajes. Varias aerolíneas low cost sumaron rutas y frecuencias hacia allá en las últimas semanas de cara a las vacaciones. El país vecino es sinónimo de playa. Aguas transparentes y cálidas, arena blanca, el verde frondoso de los morros. Estos paisajes paradisíacos son también disfrutados y elegidos por los locales.

Un sondeo inédito realizado por Booking.com entre los brasileños revela cuáles son sus playas preferidas. Una lista que puede dar pistas a los argentinos a la hora de definir el rumbo del próximo viaje. De acuerdo con el estudio, el Nordeste es la elección unánime cuando se trata de vacaciones en la playa. Después de todo, en el ranking de las cinco mejores playas de Brasil, cuatro se ubican en esta región.

Praia do Sancho, en el Parque Nacional Marino de Fernando de Noronha (reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial de la Humanidad), en Pernambuco, fue la más votada, elegida como la mejor playa del país. Este archipiélago como un santuario para muchas especies.

El segundo puesto fue para Praia de Jericoacoara (Estado de Ceará ), seguida de Praia de Muro Alto, en Ipojuca (Pernambuco). En cuarto lugar quedó Praia do Pontal do Atalaia, en Arraial do Cabo, representando al estado de Río de Janeiro, y Praia de Antunes, en Maragogi (Alagoas ) cerró la lista.

Los turistas también revelaron qué estados de la costa les gustaría visitar en un futuro, y el Nordeste volvió a dominar el ranking: Ceará surgió como el estado más codiciado por los brasileños para un futuro viaje a la playa, seguido de Alagoas, Bahía, Maranhão y Pernambuco.

El estudio también reveló algunas preferencias de los turistas, relacionadas con la costa. Por ejemplo, las playas tranquilas que ofrecen ofertas de productos y servicios son las preferidas por más de la mitad de los viajeros (56%), pero las playas populares y conocidas también ocupan un lugar en el corazón de dos de cada cinco brasileños (39%). De hecho, este número varía mucho dependiendo de si los encuestados viven o no en una ciudad costera: casi la mitad de los viajeros que viven en una región costera (45%) prefieren playas con más actividad y mucho comercio, frente a un tercio (35%) de personas que viven en otras regiones del país. Las playas desiertas, con poca o ninguna estructura, son más apreciadas por los viajeros de las regiones Sur (11%) y Norte (8%).

Usos y costumbres

A los brasileños les encantan los destinos de playa, que se constituyen constantemente como los más reservados durante todo el año.Para pasar un día relajado en la playa, hay artículos básicos e importantes que suelen llevar. El protector solar (94%) no puede faltar en el bolso de los turistas, así como los anteojos de sol (78%). Más de la mitad también lleva su propia sombrilla (56%) y sillas de playa (55%), así como comida y bebidas (53%). Entre las mujeres, la lona de playa también es un artículo muy popular (71%).

En cuanto a las comidas favoritas de los brasileños a la hora de visitar la costa, los pescados y mariscos (76%) son la preferencia nacional, seguidos de los helados (44%), las frutas (39%) y las brochetas (35%). Para mantenerse hidratado, el agua de coco (80%) y el agua mineral (67%) son las bebidas favoritas de los brasileños. Sin embargo, la popularidad de la cerveza no se quedó fuera del ranking, siendo mencionada por el 61% de los encuestados.