Las nuevas innovaciones enriquecen el sector del juego y la industria de las apuestas. Bastante nuevas, pero con técnicas a prueba de futuro, las criptomonedas están inspirando a más y más usuarios. El propio hecho de que la mayoría de estos instrumentos financieros sean de naturaleza descentralizada proporciona una cierta sensación de seguridad. Especialmente con Bitcoin, ninguna agencia gubernamental puede controlar las transacciones. Todos los pagos se validan en la red. Esto también reduce el riesgo de manipulación.

Pues bien, las criptomonedas se utilizan actualmente más bien como objetos especulativos. Pero los primeros desarrolladores de juegos y casinos en línea han reconocido los signos de los tiempos y están optimizando los juegos y casinos basados en la cadena de bloques. Muchos casinos tienen garantizada la implantación de criptodivisas en breve.

La importancia del Bitcoin

Cuando surge el tema de las criptomonedas, la mayoría de la gente piensa en el Bitcoin. Con razón, porque es el primero de su clase y Bitcoin tiene todavía un enorme potencial de futuro. Inolvidable fue la crisis financiera de 2008, cuando muchas entidades de crédito tuvieron que declararse insolventes o tuvieron que ser apoyadas con enormes ayudas públicas. Un gran número de empresas quebraron, los ahorros de los pequeños inversores se esfumaron por la caída de los mercados bursátiles y las consecuencias continúan hasta hoy.

En el momento justo apareció un "libro blanco" en Internet y se fundó el dominio (dirección de Internet) "bitcoin.org". Como la confianza de la gente en los mercados financieros se tambaleó, el fundador de Bitcoin, utilizando el sinónimo "Satoshi Nakamoto", describió la revolución de los sistemas de pago en su libro blanco. Tras varios intentos fallidos en la década de 1990, se creó efectivamente la primera moneda digital. En aquel momento, nadie podía imaginar las alturas que alcanzaría el Bitcoin. Innumerables propietarios han hecho grandes fortunas con ella.

El 03.01.2009, el primer bloque de Bitcoin fue "elaborado" (minado) en la cadena de bloques. Ahora han entrado en circulación los primeros 50 Bitcoin. Por cierto, la primera transacción probada tuvo lugar el 12.01.2009, cuando el "inventor" Nakamoto envió exactamente 10 Bitcoin al conocido programador Hal Finney. Otro incidente curioso tuvo lugar en 2010, cuando un estadounidense compró una pizza por 10.000 Bitcoin. En aquel momento, nadie podía ni siquiera empezar a adivinar que el bitcoin se integraría en los sistemas financieros y que algún día alcanzaría una gran importancia.

Tras la aparición de los primeros intercambios de Bitcoin (como Mt. Gox) y el uso intensivo de la criptodivisa en la darknet, Bitcoin fue ganando cada vez más notoriedad. Pero no sería hasta 2018 cuando incluso los medios de comunicación comenzaron a informar sobre las criptodivisas. En ese momento, la moneda alcanzó su máximo histórico de más de 20.000 dólares estadounidenses.

La cadena de bloques y la industria del juego

El Bitcoin sirve como depósito de valor y objeto de especulación, y a veces como medio de pago. Pero hay mucho más detrás de esta nueva tecnología. Y ese es el concepto de la cadena de bloques. La industria del juego en línea, en particular, ha tenido una importante influencia positiva en su desarrollo. En 2022, más del 60 por ciento de toda la actividad en la blockchain de Ethereum era atribuible a aplicaciones de juego. Esto hace que Ethereum, (en particular), sea mucho más que una criptomoneda para transacciones financieras especulativas.

Según las estadísticas, sólo en julio de 2022 se abrieron más de un millón de carteras (monederos digitales para criptodivisas de todo tipo). Especialmente los juegos "The Sandbox", "Illuvium" y "Axie Infinity" parecen atraer a los jugadores. Son importantes las NFT -posesiones digitales- que se adquieren en el juego a través de los logros del mismo. Incluso hay mercados separados donde se pueden comprar y vender NTF (fichas no fungibles). En particular, una propiedad en el juego "The Sandbox". De hecho, mucha gente está dispuesta a gastar moneda fuerte en forma de criptodivisas para los NFT. Esto muestra claramente la dirección en la que se mueve la tendencia.

Se basa principalmente en la cadena de bloques de Ethereum. Esto es más fácil de escalar que el bitcoin. Por supuesto, Ethereum también está expuesto a fluctuaciones de valor, pero los mercados actúan con bastante rapidez y la demanda de NFT es inmensa.

Estos son los NFT

Como ya se ha dicho, la industria del juego se está revolucionando. Cada vez son más los juegos de blockchain que conquistan el mercado. Los NFT son pruebas digitales de la propiedad de todo tipo de bienes. Algunos ejemplos son:

obras de arte digital

Nombres de dominio

objetos como los equipos de los juegos de ordenador

billetes digitales

A diferencia de los objetos de un juego clásico de ordenador, éstos también pertenecen a los jugadores en forma de NFT. Por ejemplo, si "posees" una armadura épica en World of Warcraft y los servidores del proveedor se caen, estos objetos raros se pierden. No se puede reclamar la propiedad real de los bienes digitales, como las recompensas de los juegos. La situación con los juegos que funcionan sobre la base de la cadena de bloques es diferente. Aquí se verifican los GNT y se registra una especie de título de propiedad.

Por primera vez, los bienes y mercancías digitales pueden ser cedidos irrevocablemente al propietario. Esta es otra de las razones por las que los juegos de blockchain gozan de una creciente popularidad. Incluso hay indicios de que este tipo de juegos de ordenador sustituirá con el tiempo a los juegos en línea. Los jugadores prefieren quedarse con los logros del juego.

Casinos y criptomonedas: ¿innovaciones en el horizonte?

Salvo algunas excepciones -que, sin embargo, no tienen como modelo un casino real-, hasta ahora no hay casinos en línea basados en el blockchain. Pero las criptomonedas tienen otra tarea aquí. Y eso es para mejorar los métodos de pago. El mero hecho de que cada vez más personas creen carteras, compren criptodivisas en los mercados y que todo el tema genere cada vez más atención, Bitcoin y otras monedas también encontrarán su camino en las opciones de pago.

Lamentablemente, sólo hay unos pocos casinos que ofrecen criptodivisas como medio de pago. Sin duda, debido a las fuertes fluctuaciones de los precios. A diferencia de la compra de bienes a través de bitcoin en tiempo real, el tipo de cambio podría cambiar rápidamente desde el depósito hasta el pago de las ganancias. Hasta ahora, las criptomonedas siguen siendo de manera volátil y apenas son útiles como depósito de valor. Sin embargo, con el aumento de la atracción de las criptomonedas -también en el sector financiero-, el valor real equivalente de Bitcoin y Ethereum, así como de otras criptomonedas, todavía se estabilizará.

Un casino basado en la cadena de bloques sería interesante. La identidad del usuario se verifica y se asigna claramente. Así se evita el riesgo de que los defraudadores piratean las cuentas y roban los fondos. Además, los depósitos y las retiradas también pueden realizarse de forma anónima. Sin nombres, sin datos bancarios y sin miradas indiscretas de los bancos. Especialmente con temas bastante delicados como los casinos en línea y las altas probabilidades de ganar, el blockchain abre posibilidades completamente nuevas con respecto a la protección de datos.

¿Todo son visiones del futuro o pronto será una realidad? Eso está por ver. Pero el potencial de las criptomonedas ni siquiera se ha explotado de forma rudimentaria.