Un segundo denunciante está dispuesto a dar testimonio y ofrecer información de primera mano sobre la trama ucraniana que originó el inicio de una investigación de destitución contra Donald Trump, lo que complica más la incipiente crisis que enfrenta el mandatario estadounidense.

"Puedo confirmar este informe de un segundo informante, quien está siendo representado por nuestro equipo legal. También hicieron una declaración protegida bajo la ley y no se puede tomar represalias contra ellos", dijo el abogado del primer denunciante, Mark Zaid, en su cuenta de Twitter

Ademas, Zaid aseguró a la cadena ABC, que el nuevo denunciante tiene información directa sobre los supuestos intentos de Trump para perjudicar al ex vicepresidente Joe Biden de cara a las elecciones de 2020.

Asimismo, Andrew Bakaj, socio de Zaid, explicó en la misma red social que su despacho de abogados está presentando a "múltiples informantes".

Rápidamente el presidente estadounidense contraatacó, rechazando las acusaciones e insistió en que Hunter Biden (hijo del ex vicepresidente)habría recibido "100.000 dólares al mes de una empresa con sede en Ucrania, a pesar de no tener experiencia con energía. Y por separado recibió 1.500 millones de dólares China a pesar de no tener experiencia y por ninguna razón aparente".