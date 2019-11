La independencia de Cataluña no será ni "on line ni off line", aseguró el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, después de firmar un decreto para bloquear el plan secesionista de crear una "república" en la nube de Internet.

El decreto obligará a que todos los servidores de las administraciones públicas del Estado español deban estar localizados en la Unión Europea, y no puedan hacerlo en paraísos digitales.

Con esta medida, se pretende evitar un "potencial mal uso" de los recursos del gobierno regional de Quim Torra, concretamente la Consejería de Políticas Digitales y Administración Pública, que pretende erigir una "república digital", explicó Sánchez en entrevista con la radio Onda Cero.

Sánchez reiteró que su gobierno seguirá respondiendo al desafío independentista de Cataluña con "proporcionalidad", e insistió en que todavía no se dieron los supuestos para aplicar el Artículo 155 de la Constitución española, que habilitan al Ejecutivo central a intervenir un gobierno regional si no cumple con sus obligaciones.