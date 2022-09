A poco menos de tres semanas para las elecciones presidenciales en Brasil, el actual mandatario, Jair Bolsonaro, reconoció que en caso de no ser reelecto se retirará de la política. Asimismo, también aseguró mostrarse arrepentido por algunas de sus declaraciones más controversiales durante su gestión.

Las declaraciones de Bolsonaro fueron durante su participación en un podcast con comunicadores evangelistas, uno de los grupos que fueron determinantes en su victoria electoral de 2018, y que se enmarcan en los intentos por recuperarse en las encuestas, que hasta ahora dan como ganador a Lula da Silva.

"Si esa es la voluntad de Dios seguiré, pero si no es, pasaré la banda presidencial y me retiraré porque con mi edad no tengo más nada para hacer en la Tierra si termina mi paso por la política el 31 de diciembre, sostuvo el presidente brasileño en el canal evangelista de streaming Collab.

Bolsonaro, de 67 años e integrante del Partido Liberal, dijo que no se siente "un salvador de la patria" y descartó los discursos de amenazas de no aceptar el resultado electoral que viene repitiendo desde 2021, poniendo en duda el funcionamiento de las urnas electrónicas que se utilizan en Brasil desde 1998.

Los dichos de Bolsonaro

En la misma entrevista, mostró arrepentimiento por algunas de sus declaraciones más polémicas, como cuando dijo que no era "sepulturero" para ocuparse del tema de saturación de los cementerios por las víctimas de Covid-19, siendo que Brasil es el segundo país en muertes después de Estados Unidos por coronavirus.

"Me sobrepasé. Perdí la línea, en eso me arrepiento. La cuestión del sepulturero la quitaría", dijo Bolsonaro, quien también recordó que dijo que si alguien recibía la vacuna contra el coronavirus se convertiría en un yacaré. "Eso fue una figura de lenguaje", aclaró.

También se retractó por haber dicho que su hija Laura, llegada luego de cuatro hijos varones, "fue producto de un momento de ‘debilidad de su hombría'". "Ahí metí la pata, es común que entre los hombres hablemos que cuando va a nacer un niño digamos si será consumidor o proveedor, una broma entre hombres".

En este sentido, aseguró que "no habla más esas cosas" y agregó: "Mi comportamiento cambió, el sillón presidencial es un aprendizaje".

Sin embargo, el jefe de Estado defendió las acciones de su gobierno de impulsar la automedicación de la población con remedios sin efectividad como la cloroquina y el empleo de cuantiosos recursos públicos para adquirirla.