El candidato ultraderechista a la Presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, advirtió que sólo aceptará el resultado de las urnas el 7 de octubre si él es el vencedor, ya que considera que el candidato del Partido de los Trabajadores ( PT) Fernando Haddad, sólo puede ganarle mediante fraude.

El candidato del Partido Liberal Social (PSL), que salió el sábado del hospital donde había ingresado el 6 de septiembre después de ser apuñalado en un acto, se estancó en las encuestas, mientras que el apoyo a Haddad, heredero del expresidente Lula da Silva, no para de crecer.

Bolsonaro sigue encabezando los sondeos de intención de voto con un 28%, pero una encuesta de la firma Datafolha, con una muestra de 9.000 electores de más de 300 ciudades de todo el país, mostró un crecimiento del respaldo a Haddad de seis puntos porcentuales en una semana: del 16% al 22%.

"Sobre si las instituciones militares aceptan el resultado, yo no hablo por los comandantes (del Ejército), les respeto. Yo, por lo que veo en las calles, no acepto un resultado de las elecciones diferente de mi elección", advirtió Bolsonaro en una entrevista a un programa de la televisión brasileña cuando todavía estaba hospitalizado.

El candidato consideró que su postura no era antidemocrática porque, a su juicio, el sistema electoral de Brasil no existe en ningún país del mundo, en directa crítica al voto electrónico. Y subrayó que "lamentablemente no tenemos forma de auditar las elecciones, sólo (ganarían) con el fraude", en referencia a una victoria del PT.

Según la última encuesta del instituto Ibope, Bolsonaro tiene el 27% del apoyo, frente al 21% del progresista Haddad y ambos se enfrentarían en una segunda vuelta el próximo 28 de octubre. Según Datafolha, en esa instancia, Haddad superaría a Bolsonaro con un 45% de los votos, frente al 39%.

El sábado, hubo en las principales ciudades de Brasil masivas movilizaciones de mujeres en contra del candidato del PSL, bajo la consigna "Él No". También se movilizaron militantes de Bolsonaro, con la consigna "Él Sí", aunque sin que se produjeran incidentes.