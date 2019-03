El gobierno de Brasil afirmó que no busca "promover una guerra" en Venezuela, país hacia el que está empleando "métodos diplomáticos" en la búsqueda de soluciones a su crisis institucional, económica y humanitaria. "No tenemos ninguna intención de promover una guerra con países vecinos; en el caso de Venezuela estamos empleando los métodos diplomáticos y pacíficos para ayudar a resolver la crisis", dijo el canciller, Ernesto Araújo. Ante miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, el funcionario subrayó que Brasil respeta el "principio de no intervención" en asuntos internos de otros países pero tiene "la obligación moral de la no indiferencia".