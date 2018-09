Representantes de Canadá y Estados Unidos retomaron ayer la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con la expectativa de llegar a un pronto acuerdo para prolongar la vigencia del acuerdo tripartito que también incluye a México.

La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que espera con ansias sostener discusiones "constructivas" con el representante comercial de Estados Unidos después de que reanudaron negociaciones para tratar de salvar diferencias en el marco del TLCAN.

"Nuestros funcionarios han seguido trabajando duro y en forma constructiva durante el fin de semana. Y estamos ansiosos por tener conversaciones constructivas", dijo Chrystia Freeland a periodistas al entrar a la oficina de Robert Lighthizer en Washington.

En tanto, el primer ministro Justin Trudeau aseguró que Canadá no firmará un Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que no mantenga el Capítulo 19 o de resolución de controversias.

"Hemos dicho desde el principio que necesitamos un mecanismo de solución de controversias como el Capítulo 19 y vamos a mantenernos firmes en eso, como he mencionado, no firmaremos un acuerdo que sea malo para los canadienses, y siendo franco, no tener un Capítulo 19 que asegure que las reglas se están siguiendo sería malo para los canadienses", dijo en rueda de prensa en British Columbia, Canadá.

El Capítulo 19 es un mecanismo de solución de controversias que permite a los países del acuerdo solicitar paneles binacionales con carácter independiente cuando consideren que alguno de sus socios incurre en comercio desleal.

Para Trudeau, el mecanismo de resolución de controversias que defienden ha funcionado de manera razonable.

"Tenemos un Capítulo 19 en el TLCAN que es un mecanismo de resolución de controversias que ha funcionado razonablemente bien en las últimas décadas, y no hay duda que asegurar que cada uno juegue de manera justa dentro del TLCAN, en un TLCAN renegociado, es algo que todos entendemos que es importante", agregó.

Estados Unidos busca eliminar este capítulo de la redacción del TLCAN 2.0.

Otro de los puntos clave que Canadá defenderá en las mesas de negociación que reinician hoy es la exención de las industrias culturales canadienses, apuntó Trudeau.

"Hemos dejado muy claro que la exención cultural debe permanecer como parte de cualquier TLCAN renegociado, es inconcebible para los canadienses que una cadena estadounidense pueda comprar filiales de medios canadienses, ya sea un periódico, una estación de televisión o una cadena televisiva, esto sería renunciar a nuestra soberanía y a nuestra identidad y eso es algo que nosotros simplemente no aceptaremos", expuso.

Por su parte, el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que espera que Estados Unidos y Canadá alcancen un acuerdo el viernes en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte."Yo esperaría que para este viernes subiera humo blanco", dijo Guajardo en una entrevista radial en México, haciendo referencia al humo que emana de la Capilla Sixtina cuando hay acuerdo entre los cardenales para la elección de un nuevo Papa.