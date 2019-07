Si hubiera que guiarse por los diálogos en el marco de la sesión parlamentaria, el acuerdo entre el PSOE y UP parece complicado. Sánchez cargó la culpa del fracaso al líder de Unidas Podemos, quien "sigue sin querer entender que hace falta un gobierno coherente y cohesionado, y no dos gobiernos en un gobierno". "¿Alguien considera una humillación ser vicepresidente de derechos sociales? ¿Es humillante ser ministro o ministra de Igualdad de tu país?", preguntó Sánchez, al ventilar sus diferencias con Pablo Iglesias y descartar su propuesta. "No lleve a los españoles a elecciones. Negocie con nosotros desde el respeto", subrayó Iglesias, volviendo a tender la mano sin éxito.