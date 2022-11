Mucho antes de que las tecnológicas crecieran en miles de millones de dólares por mes, mucho antes de que en TikTok se revelara el fantástico día a día de un empleado de esas empresas y mucho antes de que la internet fuera lo que es hoy, Advin Roy Netto ya soñaba con trabajar en Google.

Cada noche pensaba en trabajar para una empresa en la que su aporte "tuviera un impacto en miles de millones de vidas". En busca de hacerlo realidad, el diseñador de UI UX envió su currículum a Google. Primer año, rechazado. Segundo año, rechazado. Tercer año, rechazado. Y así, sucesivamente. Hasta que en su décimo año de intentar, Netto recibió una de las mejores noticias de su vida: fue aceptado en el trabajo de sus sueños.

Primero lo celebró con su madre y con su esposa. Con una cámara en mano, entró en su casa sonriendo. Su mamá lo miró y le preguntó el motivo de la sonrisa. Netto no dijo nada. "¿Entraste a Google?", pregunta su esposa. "Lo sabía. ¿Es verdad?", agrega la madre, con una risa de emoción y orgullo.

Cómo trabajar en Google

En un post de Instagram, Netto explicó que viene aplicando a Google desde 2013, todos los años sin falta. "Todos los años, cuando no me contestaban, revisaba qué es lo que me pasaba. Intentaba hacer cambios en mi currículum y en mi portafolio y lo volvía a intentar", recordó.

"Después de cierto punto, pensé que no tenía un título de una universidad de diseño reputada, lo que podría ser una de las razones. No tengo control sobre eso, pero sí sobre la mejora de mi portafolio y currículum. Así que, tras varios intentos fallidos, aquí estoy", celebró.

Tras relatar su experiencia, Netto dio una serie de consejos sobre lo que aprendió en el camino. Para él, no se necesita "un título de lujo" para entrar en Google: "Si eres bueno en lo que haces, lo ganarás", consideró.

En este sentido, explicó que Google procesa entre 70.000 y 100.000 aplicaciones semanales, de las que solo 144 personas serán seleccionadas. Por eso, para ser preseleccionado hay que "mostrar tu pasión por lo que hacés". Eso mismo hace Netto: "Más allá de los diseños UI UX, hago trabajos de arte y diseños experimentales y escribo en blogs".

¿Por qué Google? "Mi sueño era trabajar en una empresa en la que mi contribución tuviera un impacto en miles de millones de vidas. Solía celebrar las pequeñas victorias que tenía en organizaciones más pequeñas. Es la satisfacción que tengo cuando resuelvo un problema; mis usuarios se beneficiarán de ello. Ahora mis usuarios serán miles de millones", concluyó Netto.

Consejos para conseguir el trabajo de tus sueños

Además, Netto dio una serie de sugerencias para los que están en búsqueda:

Sigue intentando e improvisa. Aterrizarás en lo que quieres.

Cuando las cosas no están sucediendo a tu favor, ten paciencia y céntrate en las cosas que puedes controlar.

Pide ayuda y ayuda a los demás también. Pide a algún conocido que revise tu portafolio, haz un simulacro de entrevista. Pide referencias. No todo el mundo tendrá tiempo de responder, pero no te desilusiones, sigue preguntando. Unos y otros te ayudarán.

El post de Netto en Instagram tiene hasta ahora más de 1,3 millones de visitas y más de 130.000 "me gusta".