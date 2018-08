Las mujeres, que representan el 52,5% del electorado en Brasil (77,3 millones del total de 147 millones con derecho a voto), llegan a la campaña electoral más alejadas de los candidatos que nunca antes desde que se registra su intención de voto: un 41% no encuentra un aspirante que le convenza, según la última encuesta de Datafolha, citada ayer en una nota de El País, de España.

Del sondeo se desprende que el 33% piensa votar en blanco y el 8% aún no ha decidido a quién apoyar entre los hombres, anticipan el voto en blanco un 23% y están indecisos un 2%ù. Son números inéditos en los últimos 30 años de democracia brasileña: superan el récord de los anteriores comicios, en 2014, cuando un 16% de mujeres no había decidido el voto y a otro 18% no le había convencido ninguna candidatura a esta altura de la campaña electoral. Y alejan al país del punto de salida de 2006, cuando al comienzo de la campaña se calculó un 12% de indecisas y un 9% con el voto en blanco ya decidido.

Pero si bien conforman la mayoría del electorado brasileño, las mujeres son también las menos representadas en los puestos de poder en el país más grande de Sudamérica. A escala nacional, las mujeres suman poco más del 10% de la Cámara de los diputados: en la local, hay una concejal por cada siete hombres. La única mujer que llegó a la presidencia de Brasil, Dilma Rousseff, fue despojada del cargo en un juiciio político en agosto de 2016.