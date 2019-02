El papa Francisco dijo que aún no ha leído la carta que le ha enviado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que le solicita su ayuda para abrir un diálogo en la crisis de ese país pero indicó que para que tal cosa se produzca, tienen que pedirlo las partes. En declaraciones a la prensa a bordo del avión que le traía de regreso de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el Papa señaló que para que ocurra una mediación es necesario que ambas partes lo pidan, en alusión al líder antichavista Juan Guaidó.

Guaidó, de 35 años, juró como presidente encargado de Venezuela en enero en virtud de una interpretación que el parlamento, que él preside, hace de la Constitución según la cual Maduro usurpa la presidencia. El presidente de la Asamblea Nacional (AN) ya ha sido reconocido por decenas de países. "Todavía no he leído esta carta. Y veremos qué se puede hacer", dijo el Papa luego de que Maduro revelara que le había enviado una misiva.

"Pero, para que se haga una mediación, se necesita la voluntad de ambas partes. Las condiciones iniciales son claras: que las partes lo pidan, siempre estamos disponibles", dijo Francisco, citado por la agencia de noticias EFE.

"Como cuando la gente va a ver al cura porque hay un problema entre marido y mujer: va uno.. "¿y la otra parte, viene o no viene? ¿Quiere o no quiere?". Siempre se necesitan ambas partes. Esta es una condición que los países deben tener en cuenta antes de pedir una facilitación o la presencia de un salvador o una mediación. Ambas partes, siempre", agregó.

El Pontífice señaló que se pueden dar "pequeños pasos" y que el último es una mediación.