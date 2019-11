El ex presidente de Bolivia asilado en México, Evo Morales, aseguró que, para él, "sería un orgullo y un honor" estar presente en la ceremonia de asunción del presidente electo en Argentina, Alberto Fernández, y su vice, Cristina Fernández de Kirchner. Según fuentes de organizaciones sociales, el nuevo gobierno tiene planeado "cobijar" a Morales en el país desde el 11 de diciembre.

Respecto a la posibilidad de estar presente el 10 de diciembre, cuando Fernández asuma como presidente, aseguró: "He recibido una invitación pública. Qué lindo sería... Sería un orgullo y un honor acompañar la posesión del mando. Vamos a consultar a los compañeros". Así lo afirmó al ser consultado por Página/12, en una entrevista publicada este domingo.

"Además, la Argentina está más cerca de Bolivia y podría agradecerle otra vez la gran solidaridad al hermano Alberto Fernández. Fue uno de los que me salvó la vida, y salvó la vida de Álvaro (García Linera, ex vicepresidente boliviano) y del equipo que me acompañaba el domingo 10 de noviembre y el lunes 11. Tengo cariño, respeto y admiración por él", agregó Morales.

Además, sobre la posibilidad de trasladar su asilo político de México a Argentina, fue contundente. "No lo descarto. Quiero estar más cerca de Bolivia", ratificó. Y destacó: "El hermano y la hermana Fernández siempre me cooperaron. Nunca me abandonaron. Tengo muchos buenos recuerdos de cuando la hermana Cristina era presidenta".

Sobre su relación con Cristina Fernández y el kirchnerismo, Evo Morales remarcó: "Solidariamente hemos trabajado. Si nunca me abandonaron, tampoco me van a abandonar en este momento tan difícil que está viviendo Bolivia, con tantos muertos, con tantos heridos, con tantas detenciones injustas. De los problemas se sale mediante la cooperación. Recuerdo el intento de golpe de Estado de 2008. Gracias a la ayuda de Unasur derrotamos al golpismo", subrayó.

Hace unos diez días, BAE Negocios adelantó que Alberto Fernández tiene planeado brindar asilo político a Morales a partir del 11 de diciembre, luego de que asuma como presidente. Así se lo comunicó a dirigentes de las organizaciones sociales integrantes de “El Triunvirato Cayetano” (la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa), que se lo confirmaron a este diario y manifestaron su "compromiso de cobijar a un hermano como Evo Morales".

Mientras tanto, los hijos de presidente presionado a renunciar por las fuerzas militares, Evaliz Morales Alvarado y Álvaro Morales Peredo, llegaron ayer por la tarde a la Argentina en medio de la crisis que sufre Bolivia por el golpe de Estado. Lo hicieron en un vuelo de línea de la empresa Latam procedentes de Lima, Perú, ciudad a la que arribaron a la madrugada tras dejar La Paz.

Fuentes de la Cancillería argentina consignaron a Télam que los hijos de Morales ingresaron al país como visitantes y no lo hicieron en calidad de asilados políticos, por lo que no se montó ningún operativo de seguridad para recibirlos. Los hermanos fueron autorizados a viajar por las autoridades de Bolivia, luego de que Evaliz pida un "salvoconducto" para salir del país.