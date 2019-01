El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia abrir un proceso contra el líder opositor y autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó, y prohibirle la salida del país, además de congelar sus cuentas y prohibirle enajenar sus bienes.

El fiscal además ordenó el inicio de una investigación preliminar, y señaló que Guaidó es el responsable de los hechos que desde el pasado 22 de enero "han dañado la paz de la República y nuestra economía y el patrimonio nacional", explicó.

"Hay un ciudadano que ha liderado toda esta acción que va en impedimento de la Constitución venezolana, hemos aperturado en carácter preliminar que se dicten medidas cautelares en contra de Juan Guaidó", dijo Saab.

"Hemos llegado acá (...) para solicitar que se dicten medidas cautelares (...) que permitan en este caso: uno, la prohibición de su salida del país; dos, la prohibición de enajenar y gravar bienes, muebles e inmuebles; tres, el bloqueo de sus cuentas", declaró Saab.

El funcionario dijo a periodistas en el tribunal supremo de Justicia, máxima corte del país, que la pesquisa obedece a los hechos "violentos" ocurridos en el país en los últimos días y por solicitudes a la comunidad internacional que han desembocado en el bloqueo de cuentas de Venezuela.

El fiscal explicó que esas medidas forman parte de la investigación que ordenó el TSJ el mismo 23 de enero en que se autojuramentó Guaidó, acusándolo de usurpar las funciones del mandatario socialista Nicolás Maduro.

Tras conocer la medida, Guaidó dijo no sorprenderse por las decisiones del fiscal por considerar que forman parte de una cadena de "amenazas" contra él y el Parlamento de mayoría opositora que preside.

"No estoy desestimando una amenaza de cárcel, no quiero que se tome así de nuestra parte. Muy responsablemente les digo que nada nuevo bajo el sol. Lamentablemente, es un régimen que no le da respuesta al venezolano, la única respuesta es persecución, represión", dijo en la entrada del Palacio Legislativo.