La delegación enviada por el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, a la 74ª Asamblea General de la ONU pidió a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que cree "una comisión de investigación que castigue" a los responsables de las violaciones recogidas en su reciente informe sobre Venezuela. Bachelet se reunió en Nueva York con la delegación que ha enviado Guaidó para que le represente en la cita anual en Naciones Unidas, a la que optó por no acudir personalmente. Precisamente, la ex presidenta chilena aclaró que, para la ONU, el "presidente legítimo" de Venezuela es Nicolás Maduro, no el líder opositor.