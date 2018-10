El Tribunal Supremo español envió a juicio oral al ex presidente catalán Oriol Junqueras y otros 17 líderes independentistas procesados por el frustrado intento de secesión de la norteña región de España, a los que se acusa de delitos de rebelión, malversación o desobediencia. Ante el paso dado por la justicia, el presidente catalán, Quim Torra, advirtió que no se quedarán de brazos cruzados ante una sentencia condenatoria.

Jjuristas, organizaciones de derechos humanos y el presidente del gobierno español, Pero Sánchez, cuestionaron que los dirigentes políticos catalanes, que actuaron por vías pacíficas, hayan cometido un delito de rebelión. El juicio oral comenzaría a principios de enero. Por el momento, no será juzgado ni el ex presidente catalán Carles Puigdemont ni los demás ex consejeros y políticos que huyeron al exterior para eludir la acción de la Justicia española.