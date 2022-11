Casi 48 horas después del anuncio de los resultados electorales, que encumbraron a Luis Ignacio "Lula" Da Silva como vencedor y, en consecuencia, presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro hizo una breve declaración en la que no solo no reconoció su derrota, sino que hasta alentó las acciones de los camioneros que bloquean rutas, pese a que su jefe de Gabinete inició formalmente la transición.

En el discurso pronunciado en el Palácio da Alvorada, el Presidente agradeció los votos obtenidos y defendió las acciones golpistas de los bolsonaristas que no aceptan el resultado electoral y bloquean caminos en diferentes partes del país.

"Los actuales movimientos populares son el resultado de la indignación y el sentimiento de injusticia de cómo se desarrolló el proceso electoral. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas", declaró. Sin embargo, el presidente también dijo que "nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda, que siempre han perjudicado a la población, como la invasión de la propiedad, la destrucción del patrimonio y el recorte del derecho a entrar y salir".

"La derecha ha surgido realmente en nuestro país. Nuestra sólida representación en el Congreso muestra nuestros valores: patria, familia y libertad", añadió. Sin embargo, en ningún momento Bolsonaro pidió a los manifestantes que interrumpieran los bloqueos.

Qué dijo Bolsonaro después de las elecciones

También en la declaración, Bolsonaro intentó situarse como el nuevo líder de la derecha brasileña para contrarrestar a Lula en los próximos años. "Nuestro sueño está más vivo que nunca. Estamos a favor del orden y del progreso. A pesar del semblante apesadumbrado, al inicio del discurso Bolsonaro bromeó con los periodistas presentes en la rueda de prensa: "Me echarán de menos, ¿no?".

No hubo ninguna mención a Lula en el discurso del Jefe del Ejecutivo. Bolsonaro aprovechó su breve discurso para enardecer aún más los movimientos golpistas al decir que "es un honor seguir siendo el líder que defiende los colores verde y amarillo".

Bolsonaro aseguró que seguirá cumpliendo la Constitución

Al final, a pesar de no reconocer el resultado electoral, afirmó que "siempre se me ha tildado de antidemocrático y, en contra de mis acusadores, siempre he jugado dentro de las cuatro líneas de la Constitución (...) Como presidente de la República y ciudadano, seguiré cumpliendo todos los mandamientos de nuestra Constitución".

El ministro de la Casa Civil, Ciro Nogueira, fue el encargado de anunciar el inicio del proceso de transición. Según Nogueira, después de hablar con la presidenta del PT, la diputada Gleisi Hoffmann, se designó que el vicepresidente electo Geraldo Alckmin (PSB) liderará el proceso de cambio de gobierno a partir del próximo jueves.