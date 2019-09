La Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobó hoy abrir un debate para bloquear mañana la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, por 328 votos a 301, lo que significó un duro revés para el primer ministro Boris Johnson, quien amenazó con convocar elecciones anticipadas si el Parlamento avanza con su moción.

Ni bien terminó la votación, el primer ministro tomó la palabra y amenazó a los 21 diputados oficialistas que se rebelaron y se unieron a la oposición: "Esto significa que el Parlamento está al borde de arruinar cualquier acuerdo que pudiera existir con Bruselas porque la moción de mañana le daría el control de las negociaciones a la Unión Europea".

"Significa que la Unión Europea ( UE) podría decidir por sí misma cuánto tiempo nos quedamos dentro de la UE, y como yo me niego a seguir ese plan, vamos a tener que tomar una decisión; no quiero elecciones, la gente no quiere elecciones, pero si la cámara vota esta moción mañana, la gente va a tener que decidir quién va a Bruselas el 17 de octubre para arreglar esto", agregó.

Johnson aseguró que en esa elección los británicos deberán elegir si va el líder laborista Jeremy Corbyn, quien "hará lo que la UE quiera" -sostuvo- o si va él y consigue "un acuerdo".

La advertencia del premier desató una lluvia de aplausos y abucheos, que finalmente fueron tapados por los gritos del presidente de la cámara, el conservador John Bercow, y su enardecida intervención.

"Vivimos en una democracia parlamentaria; no tenemos un presidente, tenemos un primer ministro; esta cámara no da su consentimiento para irse de la UE sin un acuerdo y no hay una mayoría en el país que apoye un Brexit sin acuerdo", sentenció Bercow, ganándose el aplauso de la mayoría del pleno.

Mañana la Cámara de los Comunes volverá a sesionar para debatir y votar si frena o no un eventual Brexit sin acuerdo, una opción que Johnson pide mantener abierta.

Tras la votación y la amenaza del premier de convocar a elecciones anticipadas, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, quien desde hace meses pide elecciones adelantadas, advirtió que no apoyará una moción para ir a las urnas en octubre, si antes no se aprobó la resolución que frene un Brexit sin acuerdo.

De esta manera, le contestó al premier, quien dio por descontado que mañana podría conseguir los dos tercios necesarios para adelantar las elecciones con los votos del Laborismo.

La crisis institucional británica ya entró en un calendario casi imposible dado que el Brexit tiene un plazo máximo por ley: el 31 de octubre.

La Cámara de los Comunes dio hoy el primer paso para aprobar la moción contra el Brexit duro en las dos cámaras del Parlamento antes del fin de semana, al mismo tiempo que Johnson confirmó que mañana intentará conseguir el apoyo de dos tercios del Parlamento para adelantar las elecciones al 14 de octubre, una iniciativa con apoyo incierto por ahora.

En paralelo, la semana pasada, en una decisión que desató la actual escalada política y esta última fractura del oficialismo, Johnson ordenó -y la Reina ratificó- la suspensión de las sesiones del Parlamento entre la semana próxima y el 14 de octubre.

Por eso muchos diputados, incluidos oficialistas, sintieron que debían actuar esta semana, sino volverían a sesionar el 14 de octubre, cuando ya será demasiado tarde para modificar los planes del gobierno con respecto al Brexit.

Johnson asumió a fines de julio pasado luego que su antecesora y correligionaria, Theresa May, no lograra conseguir que una mayoría de los diputados aprobara su acuerdo para el Brexit firmado con la UE.

El eje de la disputa era el futuro de la frontera entre la República de Irlanda -un Estado miembro de la UE- e Irlanda del Norte, una de las regiones del Reino Unido.

Desde el principio, Johnson dejó abierta la puerta a abandonar la UE sin un acuerdo, si el bloque no aceptaba sus condiciones y, desde que asumió, no presentó públicamente su propuesta de acuerdo para reemplazar al de May.

Hoy fuentes diplomáticas de la UE advirtieron que Johnson no presentó aún ninguna propuesta y, en el Parlamento británico, ya acorralado sin una mayoría propia, el premier volvió a negarse a hacer públicos sus planes para la frontera en la isla irlandesa.