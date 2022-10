— Ciertamente tenemos una relación de trabajo y diría que somos amigos en este momento — declaró Melinda French.

— ¿Amigos? — preguntó la presentadora Gayle King.

— Amigos es una palabra diferente para mí... eso podría suceder con el tiempo, pero para mí todavía hay una curación que debe ocurrir.

Así describía Melinda French a CBS el dolor que sufría —y todavía sufre— por su divorcio con Bill Gates, el magnate con el que estuvo casada por 27 años, formando una de las parejas más poderosas e influyentes del mundo de los negocios y filantropía. En una nueva entrevista, la filántropa reveló algunas razones por las que se separó del fundador de Microsoft y profundizó en su dolor tras la separación.

En diálogo con Fortune, la excientífica informática y directora general de Microsoft reveló que había momentos en los que lloraba minutos antes de tener que atender llamadas de trabajo o videoconferencias, cambiando entre su trauma personal y sus compromisos profesionales.

“También seguí trabajando con la persona de la que me estaba alejando, y necesito presentarme y ser mi mejor yo todos los días. Entonces, aunque podría estar llorando a las 9:00 y luego tener que estar en una videoconferencia a las 10:00 con la persona con la que me voy, tengo que presentarme y dar lo mejor de mí”, recordó Melinda sobre una de las separaciones más caras del mundo.

El divorcio de Bill Gates y Melinda French

Aunque nunca pensó que se divorciaría, la filántropa aseguró que llegó a un punto en su matrimonio con Gates en el que tenía que hacerlo.

“Desafortunadamente, sentí que necesitaba tomar un camino diferente”, declaró. “Sabíamos que el divorcio iba a ser una sorpresa para la gente, y me sentí mal por eso. No me cuestiono ahora. De nada. Di cada parte de mí a este matrimonio. Estuve comprometida con desde el día que nos casamos y hasta el día en que salí del matrimonio”.

Su mayor preocupación durante todo el proceso de separación era poder proteger a sus hijos de la tormenta mediática y los cambios que podría traer para sus vidas el divorcio. Sin embargo, ahora está feliz de que, tanto ella como su exesposo hayan podido culminar todo el trámite y puedan estar en paz al haber “llegado al otro lado”.

Bill y Melinda Gates se separaron en mayo de 2021

"Trabajamos con socios increíbles en todo el mundo que también estaban luchando durante el Covid. Estaba en una videollamada con una mujer que había perdido a su padre, y una semana después ella está en una llamada conmigo, ¿verdad? Mi principal preocupación, por supuesto, era tratar de proteger a mis hijos a través de eso. Y llegamos al otro lado", agregó.

"Es increíblemente doloroso, de innumerables maneras, pero tuve la privacidad para superarlo", lamentó la exmujer de Gates, que aseguró que está “definitivamente” abierta a pasar página e iniciar una nueva relación.

La pareja anunció que se separaba en mayo de 2021, después de casarse en 1994 y luego de darle la bienvenida a tres hijos: Jennifer, de 26 años; Rory, de 23; y Phoebe, de 20.