El ex presidente y líder opositor Lula da SIlva descartó la idea de exiliarse en otro país para escapar de una eventual detención por su condena por corrupción, reafirmó que será candidato a la presidencia y dijo que en caso de ser elegido, reglamentará la propiedad de los medios de comunicación.

Lula afirmó que confía en los tribunales superiores para evitar ser inhabilitado en virtud de la Ley de Ficha Limpia, cuya aplicación le impediría presentarse en las elecciones presidenciales del 7 de octubre, para las cuales parte como favorito en las encuestas.

"La verdad prevalecerá y yo seré candidato", afirmó Lula a Radio Jornal, de la ciudad de Recife, de su estado natal de Pernambuco, en el nordeste del país. "Si cometí un delito no puedo escapar de la Ley de la Ficha Limpia. Pero los jueces deben demostrar el delito que cometí. Acabo de ser condenado por un departamento que no es mio", dijo el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

El ex presidente también se refirió a la decisión que duró una semana de un juez de Brasilia que confiscó su pasaporte y le impidió viajar a Etiopía a una reunión de la FAO en la cumbre de la Unión Africana por "riesgo de fuga". Un tribunal de alzada derribó esa medida restrictiva.

"La palabra escapar no existe en mi vida. Soy brasileño, escapé a los 5 años del hambre, porque un nordestino que nace en la miseria donde yo nací tiene poca chance de sobrevivir. Voy a enfrentar cualquier situación con la frente alta. Duermo tranquilo todas las noches", contó.

Durante la entrevista, el ex presidente (2003-2010) reiteró su propuesta de reglamentación de la propiedad de los medios de comunicación.

"No soy un censor, lo que propondré es democratizar los medios, hablar con los dueños y con la sociedad. El dueño de un medio no es el dueño de la verdad, no puede mentir ni hacer política, porque la radio y la TV son concesiones públicas", concluyó.