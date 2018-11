La diputada francesa y presidenta de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, se opuso enérgicamente a la propuesta del presidente Emmanuel Macron de crear un Ejército europeo, en declaraciones al sitio web Sputnik. Macron había propuesto crear "un verdadero Ejército europeo" sin depender de EE.UU.

"Estoy fundamentalmente en contra: creo que un Ejército es un elemento de la soberanía de un país, pero la soberanía europea no existe, Europa no es una nación, no tiene un pueblo", dijo Le Pen por vía telefónica. Abogó por "una cooperación, una alianza europea de naciones", al tiempo que subrayó que no desea que "veamos el surgimiento de un Ejército europeo".