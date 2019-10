El "perdón" que pidió anoche a sus compatriotas el presidente de Chile, Sebastián Piñera, no bastó para sofocar una rebelión popular que hoy se expresó con masivas protestas en distintas ciudades del país, una huelga general, saqueos y nuevas batallas callejeras entre manifestantes y fuerzas de seguridad, cuya salida a las calles hizo rememorar los peores tiempos de la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet y poco ayudaron a la pacificación del país.

En el sexto día la revuelta, se multiplicaron las denuncias por torturas, detenciones ilegales, disparos contra civiles indefensos y todo tipo de abusos y maltratos, que incluyen violaciones a jóvenes detenidas, por parte de las fuerzas de represión, las cuales forzaron al gobierno a prometer investigaciones y "consecuencias" para los responsables de esos actos contrarios a la ley.

Ni el estado de excepción, ni los protocolos previstos para situaciones de emergencia ni los toques de queda evitaron la multiplicación de manifestaciones de protesta en Santiago y en otras ciudades. Tampoco la represión pudo evitar la rebelión popular, con su saldo de 376 heridos (173 de bala) y 2.138 detenidos, entre los que se encuentran unos 250 niños o adolescentes. Y más allá de los 18 muertos, cinco de los cuales fueron heridos por disparos de armas de fuego.

En muchas de las protestas volvieron a verse las repetidas escenas de personas corriendo en medio de las nubes de humo que se forman tras los disparos de las granadas de gas lacrimógeno o entre chorros de agua lanzados desde tanquetas, todo en medio de ciudades completamente militarizadas.

Una de esas escaramuzas fue reportada en cercanías del Palacio de la Moneda, donde las fuerzas usaron gases para dispersar la manifestación, mientras en otras plazas de Santiago miles de personas se agrupaban en diferentes expresiones de protesta, al igual que en Viña del Mar, Concepción y Valparaíso.

En Viña del Mar, un agente de seguridad exhibió una bandera de Chile en medio de la multitud, en aparente señal amistosa, y otros jugaron con una pelota con los manifestantes, en lo que parecieron extrañas escenas en medio de tanta violencia y extrema represión.

En muchas de estas protestas se oyeron reclamos de renuncia para Piñera, una posición que hasta esta tarde no había sido avalada institucionalmente por ningún partido político de la oposición.

El Partido Comunista, sin embargo, informó que se preparaba para presentar una "acusación constitucional" contra el jefe del Estado y el ministro del Interior, Andrés Chadwick. A este último también le exige la dimisión el Frente Amplio.

Chadwick, incluso, afrontó una muy tensa sesión cuando le tocó dar un informe en el Congreso, donde hubo griteríos, insultos y algunos empujones.

Según La Tercera, el ministro entregó al Congreso un informe elaborado sobre la base de datos reunidos por Carabineros, en el que se advirtió que desde el inicio de las protestas hubo en Chile 1.073 "eventos graves" de violencia, entre saqueos, incendios y destrozos.