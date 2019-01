Las Fuerzas Armadas de Venezuela encabezadas por el ministro de Defensa de ese país, Vladimir Padrino, se pronunciaron en respaldo a Nicolás Maduro, a quien consideran presidente legítimo de Venezuela, y denunciaron "un golpe de estado" en su contra.

"Alertamos al pueblo de Venezuela que se esta llevando un golpe de estado contra Nicolás Maduro, presidente legítimo de Venezuela", dijo el titular de Defensa, quien leyó un comunicado en el que expresaron su rechazo a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino.

"Rechazamos las acciones ilegales con las que se persigue instalar un gobierno paralelo, asi como los llamados de otros sectores que se vienen formulando para apartarnos del sendero democrático", señaló.

El ministro indicó que "sectores de ultraderecha auspiciados descaradamente por agentes imperiales" fraguan desde hace tiempo "un vulgar golpe de Estado contra el gobierno legítimamente constituido de Venezuela".

Según el ministro, ese "plan criminal llegó ayer a límites de altísima peligrosidad" al haber Guaidó "pretendido instalar un gobierno paralelo de facto" para, dijo, "generar caos y anarquía".

Las Fuerzas Armadas, que se definen como chavistas y antimperalistas, son consideradas como el principal sostén de Maduro, que enfrenta el rechazo de una buena parte de la población por la debacle económica que sufre el país petrolero.

En tanto, el Secretario de Estado de los EE.UU. Mike Pompeo, pidió "celebrar una reunión de ministros de Exteriores para continuar nuestras conversaciones sobre una transición pacífica y democrática para Venezuela", y solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) que reconozcan a Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela.

El funcionario agregó que "EE.UU. está dispuesto a proporcionar más de 20 millones de dólares en asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela", y añadió que "esos fondos son para ayudar a paliar la grave escasez de alimentos y medicamentos así como otros impactos directos de la crisis política y económica del país".

Pompeo también rechazó el anuncio de Maduro de ruptura de relaciones diplomáticas con Washington. "EE.UU. no reconoce al régimen de Maduro como el Gobierno de Venezuela. En consecuencia, EE.UU. no considera que el expresidente Nicolás Maduro tenga la autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con EE.UU. o para declarar a nuestros diplomáticos persona no grata", afirmó Pompeo en un comunicado.

Hasta ayer eran veintiseis las vícitimas fatales por los diferentes disturbios en las calles.