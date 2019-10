El presidente de Bolivia, Evo Morales, reclamó hoy a la comunidad internacional que "empiecen la auditoría, el conteo voto por voto" si existen dudas sobre su triunfo en primera vuelta, un dato que quedó aparentemente confirmado por los resultados electorales pero que el candidato opositor Carlos Mesa desconoce, por lo que reclama un balotaje.

"Si tienen algunas dudas, bienvenidos: que empiecen la auditoría, el conteo voto por voto. Convocamos a organismos, opositores, a partidos, a ir municipio por municipio, voto por voto", remarcó Morales.

Morales insistió en que iría a una segunda vuelta si se demostrara un fraude, y hasta vaticinó que ganaría por "paliza", pero subrayó que "aquí hay un ganador en la primer vuelta", por lo que llamó a sus seguidores a "la resistencia, la defensa de la democracia, la defensa del triunfo del pueblo".

Así respondió directamente a la OEA -que recibió el respaldo de la ONU- y la Unión Europea, que aún sin cuestionar de fondo el proceso de recuento, recomendaron una nueva pulseada entre Morales y Mesa, en la misma línea de lo que aconsejaron Colombia, Argentina, Brasil y Estados Unidos.

"Respetamos y saludamos el voto urbano, del exterior, pero el voto del área rural garantizó el proceso de cambio, por tanto, el desarrollo del pueblo boliviano. Muchas gracias por el apoyo y ahora tenemos que seguir trabajando por el bien de la sociedad", dijo el jefe de Estado en un acto en Punata.

El recuento oficial del 99,99 por ciento de las actas le da la victoria al candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) con el 47,07 % de los votos, frente al 36,51 % del postulante del opositor Comunidad Ciudadana. La diferencia de 10,56 por ciento le permite a Morales evitar la segunda vuelta.

El mandatario socialista, en el poder desde 2006, lamentó la llamada "campaña por la democracia" impulsada por la oposición, que convocó a la movilización pacífica para forzar una segunda vuelta electoral. Morales llamó a ese colectivo como "la coordinadora por el fraude".

El Tribunal Supremo Electoral se limitó a publicar los datos en su web, sin emitir un pronunciamiento sobre su proclamación oficial.

En su cuenta de la red Twitter, además de algunos mensajes de gestión, Morales escribió: "No estamos solos; estamos fortalecidos con la verdad y la lucha por la unidad y dignidad de nuestra querida Bolivia. El pueblo ganó nuevamente. No vamos a caer en la provocación ni en la confrontación. La lucha democrática y pacífica continuará".

Por su parte, Mesa insistió en el llamado a los bolivianos a mantener una lucha pacífica para no permitir el fraude del que acusa a Morales. "La decisión es clara: el MAS no quiere segunda vuelta", advirtió el ex mandatario, para quien el oficialismo maquinó una "alteración vergonzosa y grosera del resultado".

"Todos lo esperábamos, sabíamos de la testarudez del presidente", concluyó.

Manifestaciones y paro cívico de los seguidores de Mesa

En respuesta a esas exhortaciones, los seguidores de Mesa renovaron hoy sus manifestaciones, lo que obligó a cerrar varios accesos del palacio Quemado -sede del Ejecutivo-, mientras que en varios puntos de La Paz y otras ciudades importantes se mantenían barricadas.

Estaba abierta, también, la chance de otras marchas, una de ellas con destino al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los tribunales electorales fueron blancos de varios ataques de estos días, y hasta se incendiaron algunas sedes.

En ciudades como Santa Cruz -un bastión opositor-, Sucre, Oruro, Potosí y Tarija los manifestantes mantienen el paro cívico al que convocaron el lunes, lo que deja comercios cerrados y bloqueos de vías, de acuerdo con el diario El Deber.

Las protestas obligaron a una situación de virtual acuartelamiento de la Policía, según explicó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), William Cordero. "Estamos en estado de listeza", remarcó, y reportó la estatal agencia ABI.

Producto de escaramuzas en las calles, y de escasos choques entre oficialistas y opositores, se registraron 57 detenciones y 29 personas fueros heridas, según un informe de la Defensoría del Pueblo boliviana.

Todos los detenidos ya fueron liberados y entre los heridos se cuentan tres menores, cuatro policías y dos periodistas.