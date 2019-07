La ONG Acción Democrática de Guatemala denunció penalmente al presidente guatemalteco, Jimmy Morales, por la compra de dos aviones de entrenamiento Pampa III a la Fábrica Argentina de Aviones (FadeA), que desató unagran polémica en el país centroamericano.

La organización, en compañía de la oposición de Morales, citaron además al ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, al de Finanzas Públicas, Victor Manuel Martínez Ruiz y otros altos cargos para que den una explicación del motivo de la compra y de dónde saldrá el dinero para costearlos.

Una de las causas del rechazo a esta costosa compra, de casi 30 millones de dólares, son los niveles de desnutrición infantil que tiene Guatemala, sobrepasando los de Haití, pudiendo invertir ese dinero en planes de nutrición y alimentación para la población infantil del país.

Entretanto, el ministro de la Defensa, aseguró en un intento por explicar los motivos, que no se trata de una compra si no una adquisición y señaló que a pesar que no es una compra venta, se pagarán 28 millones de dólares a FadeA.

"No es una compraventa porque en los convenios internacionales no está contemplada la compraventa como tal, es un convenio para fabricación y suministro de un sistema de defensa aéreo", reiteró Ralda.

Ralda destacó que la adquisición de estos aviones serán de gran ayuda para atacar el narcotráfico.

La utilización del convenio de cooperación con Argentina para concretar la compra evitó que el Ejecutivo siguiera el proceso a través de la Ley de Contrataciones del Estado, lo que diputados y analistas consideran un fraude.