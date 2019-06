Autoridades estadounidenses ordenaron abrir una puerta mantenerla así de manera indefinidaen un muro fronterizo privado que se empezó a construir el mes pasado entre México y EE.UU., financiado a través de micromecenazgo en GoFundMe, porque los organizadores no obtuvieron los permisos necesarios, informó The Hill.

La Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC, por sus siglas en inglés), organismo que supervisa los asuntos relativos a vías navegables entre ambos países, dijo que los organizadores de ese proyecto ûWe Build the Wall, que recaudó más de 23 millones de dólaresû no habían obtenido permiso para construir en terrenos federales. De acuerdo con la IBWC, el muro, de casi un kilómetro de longitud y ubicado cerca de Sunland Park (Nuevo México, EE.UU.), restringe el acceso a un monumento histórico, así como a un dique y una presa. "Piensan que pueden construir ahora y hacer preguntas más tarde, y no es así cómo funciona", dijo Lori Kuczmanski, portavoz de la IBWC. "Esto normalmente se hace mucho antes de un proyecto de construcción", añadió, para luego precisar que mantendrán esa puerta abierta hasta que se llegue a un acuerdo mutuo sobre cuál será el funcionamiento de esta infraestructura.